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Власти Китая помогут бизнесу подготовиться к старению населения

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Пенсионеры на лавочке
Пенсионеры. Иллюстративное фото: pixabay.com

План развития "серебряной" экономики стоимостью в несколько триллионов долларов представило правительство Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как говорится в сообщении Государственного совета КНР, частным компаниям необходимо уже сейчас адаптировать свое производство под потребности стремительно стареющего населения.

Производители одежды, транспортных средств и продуктов питания должны быть готовы к тому, что в скором времени основную часть их потребительской аудитории будут составлять люди зрелого возраста. При этом нехватка рабочей силы будет компенсирована за счет развития искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Потратить на это планируется порядка 30 трлн юаней (4,2 трлн долларов), что составит 10% от общего объема экономики Китая к 2035 году.

Местные органы власти смогут выпускать специальные облигации для поддержки развития "серебряной" экономики, а банкам будет предложено предоставлять кредиты учреждениям, занимающимся предоставлением помощи пожилым людям и уходом за ними.

Бэби-бум 1960-х годов и долгосрочное действие политики "Одна семья-один ребенок" привели к тому, что в Китае проживает одно из самых быстро стареющих населений в мире. На материковом Китае в настоящее время проживает 1,4 млрд человек. По состоянию на 2022 год, каждый пятый житель Китая был человеком старше 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2055722-vlasti-kitaya-pomogut-biznesu-podgotovitsya-k-stareniyu-naseleniya/

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