Эксперты: Страны со стареющим населением столкнутся с проблемой выплат пенсий

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как страны со стареющим населением планируют выплачивать пенсии своим гражданам? Эксперты говорят, что правительствам многих стран придется прибегнуть к долгам, а это в свою очередь приведет к постоянному росту инфляции, передает Quartz.

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Население мира стремительно стареет. В 1970 году средний возраст в мире составлял примерно 21 год. Теперь, по прогнозам экспертов, к 2100 году эта цифра вырастет до 41 года. Это особенно сильно скажется на странах с сильной экономикой. Они столкнутся с резким увеличением пенсионеров и сокращением трудоспособного населения. Рабочей силы станет меньше, следовательно, поступления в бюджет сократятся. Возникнет большая экономическая проблема.

Как правительствам удастся покрыть расходы на пенсии, социальные пособия и здравоохранение для стариков, если молодых людей, способных выплачивать налоги, станет сильно меньше?

Эксперты считают, что правительствам США, Европы, Китая и других стареющих стран неизбежно придется взять на себя больше долгов.

"Во время пандемии произошел рост долга, который обеспокоил многих людей, но по сравнению с тем, что нас ждет в будущем, это просто капля в море", — сказал Манодж Прадхан, основатель исследовательской фирмы Talking Head Macroeconomics в Лондоне.

По словам Прадхана, чтобы поддерживать такой уровень долга, странам придется приспосабливаться к более высоким уровням инфляции.

В совокупности экономический рост замедлится, поскольку процент населения трудоспособного возраста сократится. Прогнозируется, что в США рост реального потенциального ВВП снизится с 2,4% в настоящее время до 1,5% в 2043 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997575-eksperty-strany-so-stareyuschim-naseleniem-stolknutsya-s-problemoy-vyplat-pensiy/