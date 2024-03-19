"Это не будут вечные 100 долларов": о размере выплат из Нацфонда высказался глава Минфина

Глава Министерства финансов Мади Такиев сегодня на брифинге в кабмине рассказал, могут ли в Казахстане пересмотреть размер выплат детям из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр финансов Мади Такиев напомнил, что с этого года половину дохода Национального фонда начали распределять среди детей до 18 лет.

"В этом году был первый, скажем, шаг. 6,9 млн детей получили по 100 долларов 52 цента, потому что доход Нацфонда составил 1,3 млрд долларов. Половина из них – это 695 миллионов долларов, они были перераспределены.

Те дети, которым в 2024 году исполнится 18 лет, уже 304 815 детям исполняется в этом году, на 1 марта уже получили деньги на 30 млн 640 тысяч долларов. Дети забрали эти деньги. Те же 100 долларов, но уже первые выплаты пошли", – сказал он.

По его словам, размер выплат будет расти пропорционально доходам Нацфонда.

"У нас есть поручение главы государства довести его до 100 миллиардов долларов. Если будет 100 миллиардов, то проценты будут намного меньше. Сегодня он составляет 60 миллиардов долларов. Нет, это будут не вечные 100 долларов и 52 цента, это однозначно. Потолок я вам не смогу сейчас сказать, я не провидец. Но мы надеемся, что будет больше. Мы знаем, что будет больше", – резюмировал он.

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана выступил с инициативой отчислять детям половину инвестиционных доходов Национального фонда.

Позже выяснилось, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда. Специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже по достижении совершеннолетия.

Подчеркивалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). В сентябре 2023 года мажилис принял проект данного закона.

В Минпросвещения также сообщали, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

31 января 2024 года первые поступления из Нацфонда получили дети в Казахстане. Позже в Минфине сообщили, почему дети получили из Нацфонда по 100 долларов вместо 170.