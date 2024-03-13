Новая спецсоцвыплата: сколько денег получили казахстанцы

На текущий момент получателями специальной соцвыплаты являются 1 156 казахстанцев. В целом по состоянию на 11 марта им было выплачено почти 245 млн тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
В 2024 году в Казахстане появилась новая специальная социальная выплата для работников предпенсионного возраста, которые заняты на вредных производствах. Чтобы ее оформить, они должны иметь минимум 7 лет стажа на такой работе, а также уволиться с нее или же перевестись на "безвредную" должность.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 11 марта текущего года спецсоцвыплату назначили 1 156 людям. Им уже была осуществлена 2 661 выплата на сумму 244,9 млн тенге. Напомним, первые выплаты произвели еще в феврале.
По предварительным данным, средний размер спецсоцвыплаты в 2024 году составит более 208 тыс. тенге. Однако у каждого получателя он будет индивидуальным – все зависит от количества накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде.
При этом с каждым годом выплата будет увеличиваться – к 2035 году ее средний размер может вырасти до 519 тыс. тенге.
Сама специальная социальная выплата формируется сразу из нескольких источников:
- из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге);
- из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;
- за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;
- за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.
Стоит отметить, что в потенциальных получателей спецсоцвыплаты значительно больше. Только в 2024 году на нее могут претендовать более 37 тыс. работников. Предполагается, что к 2030 году их станет уже более 58 тыс., а к 2035 – более 95 тыс. человек.
Напомним, эту выплату могут оформить и те казахстанцы, которые работали на вредном производстве в прошлом. Условия для получения не отличаются, однако выплаты будут поступать только из двух источников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2067699-novaya-spetssotsvyplata-skolko-deneg-poluchili-kazahstantsy/