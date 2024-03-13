Новая спецсоцвыплата: сколько денег получили казахстанцы

На текущий момент получателями специальной соцвыплаты являются 1 156 казахстанцев. В целом по состоянию на 11 марта им было выплачено почти 245 млн тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане появилась новая специальная социальная выплата для работников предпенсионного возраста, которые заняты на вредных производствах. Чтобы ее оформить, они должны иметь минимум 7 лет стажа на такой работе, а также уволиться с нее или же перевестись на "безвредную" должность.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 11 марта текущего года спецсоцвыплату назначили 1 156 людям. Им уже была осуществлена 2 661 выплата на сумму 244,9 млн тенге. Напомним, первые выплаты произвели еще в феврале.

По предварительным данным, средний размер спецсоцвыплаты в 2024 году составит более 208 тыс. тенге. Однако у каждого получателя он будет индивидуальным – все зависит от количества накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде.

При этом с каждым годом выплата будет увеличиваться – к 2035 году ее средний размер может вырасти до 519 тыс. тенге.

Сама специальная социальная выплата формируется сразу из нескольких источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов ( 1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге );

( в 2024 году составляет ); из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ ;

; за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ ;

; за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Стоит отметить, что в потенциальных получателей спецсоцвыплаты значительно больше. Только в 2024 году на нее могут претендовать более 37 тыс. работников. Предполагается, что к 2030 году их станет уже более 58 тыс., а к 2035 – более 95 тыс. человек.

Напомним, эту выплату могут оформить и те казахстанцы, которые работали на вредном производстве в прошлом. Условия для получения не отличаются, однако выплаты будут поступать только из двух источников.