Первые спецсоцвыплаты получили казахстанцы: сколько денег направили из бюджета

С 2024 года некоторые казахстанцы могут стать получателями новой специальной соцвыплаты. Только за январь из республиканского бюджета на нее было направлено 160 млн тенге. Подробнее читайте в NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане ввели специальную социальную выплату для граждан в возрасте от 55 лет, которые работают на вредных производствах. Чтобы ее оформить, работник должен иметь минимум 7 лет стажа на такой работе, а также уволиться с нее или же перевестись на "безвредную" должность.

Получать спецсоцвыплату казахстанец сможет до самого выхода на пенсию. Она между тем формируется из нескольких источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге );

(1 ПМ в 2024 году составляет ); из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ ;

; за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ ;

; за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из ЕНПФ.

Как передают в госкорпорации "Правительство для граждан", только из республиканского бюджета в январе на спецсоцвыплату было направлено более 160 млн тенге. Учитывая размер одной выплаты из этого источника (86 814 тенге), примерное количество получателей в январе могло составить более 1,8 тыс. человек.

Также следует учитывать тот факт, что, помимо республиканского бюджета, есть еще три составляющие, а значит, общая сумма выплат может оказаться в несколько раз выше.

К слову, больше всего казахстанцев обратились за выплатами в Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Напомним, ранее стало известно, что специальную соцвыплату могут оформить и те казахстанцы, которые работали на вредном производстве в прошлом. Условия для получения не отличаются, однако выплаты будут поступать только из двух источников.