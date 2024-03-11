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Эзотерика

Жители каких регионов больше всего зависят от пособий и пенсий в Казахстане

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Ребенок считает монеты тенге
Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пособия в среднем составляют лишь 3,7% от общих денежных доходов казахстанцев. Однако в ряде регионов этот показатель выше, например, в Туркестанской области – 7,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Бюджетом Казахстана предусмотрены самые разные расходы, в том числе это касается социального обеспечения граждан.

Как отмечают эксперты Института экономических исследований (ERI), на социальную защиту населения на текущий момент предусмотрено порядка 5% внутреннего валового продукта (ВВП) страны. При этом социальные выплаты и пособия входят в "неприкасаемые" расходы, которые нельзя сократить.

Примечательно, что в Казахстане наблюдается сразу два противоположных явления – рост рождаемости и старение населения. Причем в первом случае прирост происходит за счет увеличения числа многодетных семей, то есть рождения четвертых и последующих детей.

Так, с 2018 по 2022 годы доля таких рождений выросла с 19,7% в 2018 году до 29,2% в 2022 году. Соответственно, количество получателей пособий по многодетности выросло в более чем два раза – с 270 861 человек до 501 158.

Увеличилось и количество детей с инвалидностью, а значит и получателей соответствующих пособий.

Таким образом, на пособия в Казахстане приходится примерно 3,7% всех денежных доходов населения, однако в ряде регионов граждане сильнее зависят от социальной поддержки.

Например, в Туркестанской области пособия составляют 7,2% доходов населения, а Кызылординской и Мангистауской областях – 7,1% и 6,3% соответственно.

Пенсионерка считает деньги
Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается пожилых людей, их также стало больше. Сейчас удельный вес населения 65 лет и старше составляет 8,5%. При этом в некоторых регионах этот показатель превышает 10%. Самая большая доля пожилого населения зафиксирована в Восточно-Казахстанской (15,0%), Северо-Казахстанской (14,2%) и Костанайской (12,8%) областях.

В среднем на пенсии приходится 18,5% денежных доходов казахстанцев. Однако в тех регионах, где пожилых граждан больше, наблюдается более высокая зависимость от пенсионных выплат.

Например, в Восточно-Казахстанской области этот показатель составляет 28,2%, в Северо-Казахстанской – 25,5%, а в области Абай – 24,6%. В других северных и центральных регионах доля пенсии также превышает 20% всего денежного дохода населения.

Напомним, размеры пособий и пенсий в 2024 году заметно выросли. Например, пособия по многодетности увеличились на 7%, и их уже успели получить порядка 571,6 тыс. семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2065977-zhiteli-kakih-regionov-bolshe-vsego-zavisyat-ot-posobiy-i-pensiy-v-kazahstane/

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