Доля автоматически назначенных пособий и соцвыплат увеличивается в Казахстане

С начала года 121 тыс. казахстанцам могли автоматически назначить пособия и соцвыплаты. Воспользовались этой возможностью лишь 45% нуждающихся, но их доля растет. Подробности читайте на NUR.KZ.

Цифровая карта семьи (ЦКС) – система, способная автоматически выявлять нуждающихся граждан, которым полагается различная помощь от государства. Если она находит потенциального получателя, то отправляет ему SMS-сообщение с предложением назначить государственное пособие или социальную выплату.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала 2024 года таких сообщений ЦКС отправила более 121 тыс. штук. Чтобы стать получателями положенных выплат, казахстанцам достаточно ответить на них согласием.

Однако за первые два месяца года воспользовались такой возможностью лишь 55 тыс. человек, то есть около 45%. Стоит отметить, что в январе доля автоматически назначенных пособий и соцвыплат была ниже, а значит все больше казахстанцев начинают доверять системе.

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сейчас Цифровая карта семьи охватывает 20 млн граждан Казахстана из 6 млн семей. Благодаря этому у них есть возможность проактивно оформить следующие виды государственной поддержки:

государственные пособия:

по потере кормильца; родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";

соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС):

на случай утраты трудоспособности; на случай потери работы; по потере кормильца;

а также:

адресная социальная помощь; единовременная выплата на погребение.

Стоит отметить, что перечисленными пособиями и выплатами проактивная поддержка в Казахстане не заканчивается.

Как рассказали в Минтруда, только в январе автоматические соцвыплаты из ГФСС были назначены 499 получателям, из них 6 казахстанцев получили выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а остальные – по потере работы.

Напомним, в Казахстане проактивно оказываются и многие другие государственные услуги. Например, это касается соцвыплат по беременности и родам, а некоторым пенсионерам автоматически назначаются пенсионные выплаты по возрасту.