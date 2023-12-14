Средние доходы казахстанцев не достигают 100 тыс. тенге в месяц

Согласно данным аналитиков, средние доходы казахстанцев составили 298 154 тенге в квартал. Сколько денег остается после всех основных расходов, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя зарплата в Казахстане в третьем квартале 2023 года составила 350 542 тенге в месяц. А вот доходы, согласно данным Бюро национальной статистики, составили всего 298 154 тенге в квартал, или 99 385 тенге в месяц.

Такая разница в данных кроется в методах подсчета. При расчете средней зарплаты учитываются только трудоустроенные граждане, а при определении доходов – все население страны, в том числе дети и пенсионеры. При этом, помимо доходов от трудовой деятельности, в расчет идут пенсии, пособия, стипендии и прочие денежные поступления.

Тем не менее текущие среднедушевые доходы сразу на 21,5% выше тех, что фиксировались в третьем квартале 2022 года.

Отметим, что казахстанцы расходуют практически всю эту сумму (271 801 тенге). Причем 50,8% от расходов идет на продукты питания. Еще 24% казахстанцы тратят на непродовольственные товары и 17,1% – на платные услуги.

Доля кредитов в расходах казахстанцев составляет 5,9%, алименты и материальная помощь родственникам занимают 2%, а на налоги и другие выплаты приходится лишь 0,2%.

Таким образом, после всех расходов у казахстанцев в среднем остается лишь 26 353 тенге в квартал или 8 785 тенге в месяц, которые они не потратили.

На что тратят деньги казахстанцы. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что в зависимости от региона доля расходов на потребление может сильно отличаться. Так, например, в Мангистауской области указанная доля составляет 99,1%, а в области Ұлытау – лишь 82,3%. Причем в первом регионе расходы населения на еду равны 57,7%, а во втором – всего 41,5%.

В Алматы доля потребительских расходов составляет 96,7%, в Шымкенте – 96,6%, а в Астане – 88,9%.

Впрочем, как обратили внимание аналитики Telegram-канала первого кредитного бюро Data Hub, к данной информации не следует относиться как к максимально точной. Дело в том, что статистика была собрана на основе опросных данных, а не фактических цифр.

"К любым опросным данным следует относиться с известной долей скепсиса – априори они не могут быть объективными", – объяснили свою позицию аналитики.

Напомним, тот факт, что более половины расходов казахстанцев идет на продовольственные товары был известен и ранее. Причем из-за высокой инфляции многие граждане тратят все больше денег на еду в ущерб другим своим нуждам.