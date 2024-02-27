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Выросли ли пособия многодетным семьям в Казахстане

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 января 2024 года государственные пособия многодетным семьям в Казахстане увеличились на 7% за счет роста МРП. Выплаты какого размера теперь получают казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане многодетной семьей считается та, в которой совместно проживают четыре и более несовершеннолетних ребенка. Учитываются также и студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Такие семьи могут претендовать на получение государственного социального пособия по многодетности. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в январе 2024 года им в среднем было охвачено 571,6 тыс. семей на общую сумму 38,1 млрд тенге.

При этом с 2024 года размер пособия по многодетности был увеличен на 7% за счет роста месячного расчетного показателя (МРП). Таким образом, большим семьям в зависимости от количества детей выплатили следующие суммы:

  • 4 ребенка – 16,03 МРП или 59 183 тенге;
  • 5 детей – 20,04 МРП или 73 988 тенге;
  • 6 детей – 24,05 МРП или 88 793 тенге;
  • 7 детей – 28,06 МРП или 103 598 тенге;
  • 8 и более детей – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Напомним, в 2024 году на выплату пособия многодетным семьям предусмотрено порядка 474,8 млрд тенге.

При этом государством предусмотрена поддержка не только многодетных семей, но и в целом казахстанцев с детьми – об этом мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2063243-vyrosli-li-posobiya-mnogodetnym-semyam-v-kazahstane/

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