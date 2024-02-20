Какие выплаты могут получить потерявшие работу казахстанцы

С начала года в Казахстане более 79 тыс. человек получили соцвыплаты из ГФСС по потере работы. Порядка 25 тыс. граждан стали получателями впервые. О каких суммах идет речь, узнали журналисты NUR.KZ.

Если человек официально трудоустроен, а его работодатель платит все положенные взносы и отчисления, то при увольнении он может рассчитывать на соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Примечательно, что причина увольнения роли не играет.

В прошлом году количество получателей социальной выплаты в связи с потерей работы достигло 224,1 тыс. человек. А ее средний размер составил около 60 тыс. тенге.

В текущем, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, данную соцвыплату по состоянию на 1 февраля уже получили 79,1 тыс. человек, причем 25 тыс. из них она была назначена впервые в 2024 году. Общая сумма выплат составила 5,7 млрд тенге.

На самом деле количество безработных намного больше, однако не все из них имеют право на получение соцвыплаты из ГФСС. Чтобы ее назначили, нужно получить официальный статус безработного.

Как оформить соцвыплату в связи с потерей работы:

авторизоваться на портале "Электронного правительства";

найти раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение дня карьерный центр предложит несколько подходящих вакансий;

если работа все равно не будет найдена, то в течение трех дней заявителю присвоят статус "безработный".

После этого ему придет SMS-сообщение с предложением назначить выплату из ГФСС в проактивном формате. Безработному останется лишь дать согласие, после чего соцвыплата будет назначена автоматически.

Получить статус "безработный" можно и через биржу труда. О том, как это сделать, мы подробно рассказали здесь.

На текущий момент уволенные работники могут получать соцвыплату от 1 до 6 месяцев – все зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Размер выплаты может достигать 45% от потерянного дохода.