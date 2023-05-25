Кому из казахстанцев не назначат адресную социальную помощь автоматически

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Адресная социальная помощь (АСП) положена малообеспеченным семьям, однако не каждому ее назначают безусловно. Что для этого нужно, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Адресная социальная помощь является одним из инструментов поддержки малообеспеченных семей в Казахстане. Ее главная задача – помочь казахстанцам выбраться из тяжелой финансовой ситуации.

Назначается она в тех случаях, когда среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет меньше 70% от прожиточного минимума в регионе проживания. Размер АСП составляет разницу между этими показателями.

Оказывается она в виде безусловной или обусловленной финансовой помощи. В первом случае деньги семья получит в любом случае. Такое может произойти, например, если в домохозяйстве нет трудоспособных членов семьи.

Также на безусловную адресную социальную помощь могут рассчитывать семьи, где единственное трудоспособное лицо осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью 1 или 2 группы, престарелым, а также нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

В остальных же случаях государство назначает АСП при определенных условиях. Основное из них – трудоспособные лица из малообеспеченной семьи должны активно участвовать в мерах содействия занятости. Другими словами, если человек может работать, он должен быть трудоустроенным.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечают в Минтруда, по состоянию на 1 мая 2023 года АСП назначена 494,3 тыс. человек из 94,2 тыс. семей. При этом из них порядка 124,8 тыс. человек являются трудоспособными гражданами, а 72,7 тыс. – уже имели работу на момент обращения за помощью.

Еще 282 человека – независимые работники, 44,4 тыс. – заняты по уходу, 7,4 тыс. – безработные.

При этом, как отмечают в ведомстве, к маю текущего года порядка 11,5 тыс. трудоспособных получателей АСП уже были охвачены активными мерами содействия занятости.

Около 6,6 тыс. человек было трудоустроено, на общественные работы было направлено 3,6 тыс., на социальные рабочие места назначено 895 граждан, а на молодежную практику – 50. Еще 66 казахстанцев начали проходить обучение, а 246 гражданам оказали содействие в развитии предпринимательских инициатив.

Напомним, адресную социальную помощь в Казахстане стали назначать в проактивном формате. Другими словами, система в автоматическом режиме выявляет малообеспеченные семьи и предлагает им стать получателями АСП.

Но такую помощь не назначат, если трудоспособное лицо "не хочет работать" – ее получают только те, кому она действительно нужна. То есть АСП не преследует задачу полностью обеспечивать нуждающиеся семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2021980-komu-iz-kazahstantsev-ne-naznachat-adresnuyu-sotsialnuyu-pomosch-avtomaticheski/