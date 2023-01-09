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От продуктовых наборов для детей, получающих АСП, отказались в Казахстане

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Девочка держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рамках адресной социальной помощи (АСП) нуждающиеся семьи с детьми также получали гарантированные социальный пакеты (ГСП). Теперь от них отказались в пользу денежных выплат. О том, как будут монетизировать ГСП, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 года малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 1 года до 6 лет, являющиеся получателями адресной социальной помощи, могли дополнительно рассчитывать на получение гарантированного социального пакета, в который входили наборы продуктов питания и бытовой химии.

В прошлом году средний размер АСП на каждого члена семьи, получающей социальную помощь, в том числе на каждого ребенка, составлял 6 650 тенге. Стоимость дополнительно предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из малообеспеченных семей была установлена на уровне 5 174 тенге.

Как отмечают в Минтруда, получали ГСП неоднократно поднимали вопрос о возможности монетизировать эту помощь, то есть вместо наборов выделять нуждающимся дополнительные денежные средства.

В связи с этим с 2023 года было принято решение отказаться от гарантированных социальных пакетов. Вместо этого на каждого ребенка из числа получателей АСП теперь ежемесячно будет дополнительно выделяться 1,5 месячного расчетного показателя (МРП)5 175 тенге в 2023 году.

Как считают в ведомстве, монетизация ГСП позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004599-ot-produktovyh-naborov-dlya-detey-poluchayuschih-asp-otkazalis-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
От продуктовых наборов для детей, получающих АСП, отказались в Казахстане

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