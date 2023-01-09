От продуктовых наборов для детей, получающих АСП, отказались в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рамках адресной социальной помощи (АСП) нуждающиеся семьи с детьми также получали гарантированные социальный пакеты (ГСП). Теперь от них отказались в пользу денежных выплат. О том, как будут монетизировать ГСП, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 года малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 1 года до 6 лет, являющиеся получателями адресной социальной помощи, могли дополнительно рассчитывать на получение гарантированного социального пакета, в который входили наборы продуктов питания и бытовой химии.

В прошлом году средний размер АСП на каждого члена семьи, получающей социальную помощь, в том числе на каждого ребенка, составлял 6 650 тенге. Стоимость дополнительно предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из малообеспеченных семей была установлена на уровне 5 174 тенге.

Как отмечают в Минтруда, получали ГСП неоднократно поднимали вопрос о возможности монетизировать эту помощь, то есть вместо наборов выделять нуждающимся дополнительные денежные средства.

В связи с этим с 2023 года было принято решение отказаться от гарантированных социальных пакетов. Вместо этого на каждого ребенка из числа получателей АСП теперь ежемесячно будет дополнительно выделяться 1,5 месячного расчетного показателя (МРП) – 5 175 тенге в 2023 году.

Как считают в ведомстве, монетизация ГСП позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004599-ot-produktovyh-naborov-dlya-detey-poluchayuschih-asp-otkazalis-v-kazahstane/