Назначение АСП будет полностью автоматизировано в Казахстане

В 2023 году адресную социальную помощь (АСП) оказали порядка 600 тыс. человек. В скором времени ее начнут получать только те, кто действительно в ней нуждается. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) – инструмент, с помощью которого малообеспеченные казахстанские семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

При этом у АСП нет цели полностью обеспечивать такие домохозяйства – она лишь способствует выходу из черты бедности.

Так, например, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, если в 2019 году АСП получали порядка 2,2 млн человек, то в 2023 году их количество снизилось до 598,4 тыс. человек из 114,1 тыс. семей – на помощь им за год было выделено 57,4 млрд тенге.

Однако на этом в министерстве останавливаться не планируют. В скором времени адресную социальную помощь ждет оптимизация посредством повышения ее эффективности и адресности. АСП будет назначаться исключительно людям, нуждающимся в ней. А высвободившиеся ресурсы будут направлены на целевую поддержку других граждан.

Как ранее мы рассказывали, адресная социальная помощь стала одной из государственных услуг, которые назначаются проактивно, то есть без прямой заявки от человека. Это стало возможно в рамках сервиса Цифровая карта семьи, который благодаря интеграции с информационными системами автоматически определяет нуждающихся в помощи граждан.

Теперь же, как заявили в ведомстве, на повестке дня стоит полная трансформация АСП и интеграция ее в эту систему. Будет разработан четкий регламент оказания комплексной поддержки нуждающимся семьям, а также из этого процесса будет исключен человеческий фактор.

Напомним, только за один январь 2024 года через Цифровую карту семьи получателями пособий и соцвыплат стали порядка 31 тыс. казахстанцев.