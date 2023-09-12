Как борются с бедностью в Казахстане

Малообеспеченным казахстанцам полагается адресная социальная помощь (АСП). Сколько семей благодаря ей смогли победить бедность, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В каждом регионе страны ежемесячно устанавливается свой прожиточный минимум на душу населения (ПМ). По итогам августа в среднем по Казахстану этот показатель составляет 52 874 тенге. Это та сумма, которая необходима казахстанцу для того, чтобы закрыть свои минимальные потребности.

Однако многие граждане страны имеют доход меньше этого показателя. Если он не превышает черту бедности (70% от регионального прожиточного минимума) на человека, то семья считается малообеспеченной, а значит, ей полагается адресная социальная помощь.

То есть, если брать среднестатистическую семью в Казахстане, то чтобы она считалась бедной, ее среднедушевой доход на каждого члена не должен превышать 37 012 тенге. При этом для каждого региона этот показатель будет свой.

Размер адресной социальной помощи между тем составляет разницу между среднедушевым доходом семьи и 70% от регионального прожиточного минимума. То есть главная задача данного вида помощи – вывести малообеспеченную семью за черту бедности.

Отметим, что помощь малообеспеченным гражданам не ограничивается назначением АСП. Государство также проводит мероприятия, которые должны помочь людям найти работу, предоставляет семьям гранты на ведение собственного бизнеса и направляет их на курсы повышения квалификации.

В 2022 году численность получателей финансовой помощи, по данным Минтруда, составляла 141,5 тыс. семей (728,7 тыс. человек). По итогам августа текущего года ее получили 102,7 тыс. семей (538,9 тыс. человек).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помогает ли АСП выйти из бедности

Среди получателей АСП больше всего детей – около 355,2 тыс. человек. Еще около 70 тыс. граждан являются лицами, которые ухаживают за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидность. Работающих граждан из числа получателей АСП насчитывается около 80,1 тыс. человек.

Напомним, с 2023 года в рамках адресной социальной помощи государство начало предоставлять ежемесячные дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей. Ранее им полагались продуктовые наборы, однако от такого вида помощи было решено отказаться в пользу денежных выплат – по 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет.

Если рассматривать по регионам, то наибольшее количество получателей АСП на 1 августа текущего года отмечается в Туркестанской области – 25,1 тыс. семей. На втором месте оказался Шымкент – 11,1 тыс.

Дальше идут Кызылординская (8,8 тыс.), Алматинская (8,6 тыс.), Жамбылская (7,2 тыс.) области. В Области Жетісу по состоянию на 1 августа насчитывалось 6,2 тыс. семей из числа получателей адресной социальной помощи.

Впрочем, как показывает статистика, ситуация с бедностью в стране улучшается. По данным Минтруда в результате назначения АСП и вовлечения населения в активные меры содействия занятости в 2022 году из 141,5 тыс. семей, получавших адресную социальную помощь, 100,4 тыс. смогли выйти из состояния бедности.

Таким образом, адресная социальная помощь не имеет цели обеспечивать малоимущих граждан. Ее главная задача – помочь семье пережить сложный период. Назначается она не всем подряд, а лишь определенным категориям граждан и тем, кто готов работать.