Сколько денег должно хватить на минимальное пропитание в Казахстане

Прожиточный минимум в Казахстане вырос на 0,8% за месяц и составил 48 054 тенге. Однако лишь 55% этой суммы предусмотрено на покупку продуктов питания. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Помимо прожиточного минимума, который ежегодно устанавливается республиканским бюджетом, в Казахстане ежемесячно также рассчитывается региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ). Он показывает денежную сумму, необходимую среднестатистическому казахстанцу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе эта сумма равна 48 054 тенге. За месяц она выросла на 0,8%, а за год – на 5,8%.

В разных регионах ПМ может заметно отличаться. Например, в Мангистауской области он самый высокий – 58 843 тенге, а в Актюбинской самый маленький – 42 923 тенге.

В Шымкенте этот показатель составил 47 885 тенге, в Алматы – 50 358 тенге, а в Астане – 53 073 тенге.

Региональный прожиточный минимум в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Однако следует учитывать, что эта сумма рассчитана не только на продукты питания, но и на самые необходимые непродовольственные товары, а также платные услуги. На продовольствие выделено лишь 55% этой суммы, то есть 26 430 тенге, а остальное должно пойти на другие минимальные потребности.

На эти деньги среднестатистический казахстанец в теории может на месяц приобрести продукты из продовольственной корзины, куда входят 43 наименования, в том числе мясо, рыба, молоко, яйца, овощи и многое другое. Но их количество измеряется не с излишком, а в точной минимальной дозировке, необходимой для его жизнедеятельности.

К слову, ранее аналитики сопоставляли текущие цены на продовольственные товары с минимальной зарплатой (МЗП), которая в 2024 году равна 85 тыс. тенге.

Как оказалось, чтобы обеспечить себя более-менее нормальным рационом на месяц, среднестатистическому казахстанцу нужно потратить 54% от "чистой" МЗП, то есть примерно 40 280 тенге – это в полтора раза больше той суммы, которая предусмотрена прожиточным минимумом на пропитание.