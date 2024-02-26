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На сколько выросла государственная пенсия в Казахстане

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средний размер государственной пенсии в январе вырос на 11 687 тенге – до 132 346 тенге. Из чего состоит эта сумма и почему ее получают не все казахстанские пенсионеры, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, численность пенсионеров в Казахстане по состоянию на 1 февраля 2024 года составила более 2,34 млн человек. Всем им положена государственная пенсия.

Стоит отметить, что ее средний размер заметно вырос и сейчас составляет 132 346 тенге. Это сразу на 11 602 тенге больше, чем было в декабре 2023 года – тогда сумма была равна 120 744 тенге.

Общая сумма средней пенсионной выплаты при этом состоит из двух компонентов:

  1. базовая пенсия42 536 тенге;
  2. солидарная пенсия89 810 тенге.

Первая часть назначается каждому пенсионеру, но рассчитывается она в зависимости от трудового стажа. Так, если он 10 и менее лет, размер базовой пенсии с 2024 года равен 65% от прожиточного минимума (28 215 тенге), далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%, пока не достигнет максимума – 105% от прожиточного минимума (45 578 тенге).

Солидарная часть пенсии между тем положена только тем гражданам, у кого есть минимум 6 месяцев стажа до 1 января 1998 года. Размер выплаты зависит не только от его общего размера, но и от среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Всего же с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 306,8 млрд тенге. На базовую пенсию было выделено 96,4 млрд тенге, а на солидарную – 210,4 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2062976-na-skolko-vyrosla-gosudarstvennaya-pensiya-v-kazahstane/

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