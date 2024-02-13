"Он молодец": Жакупова рассказала, как казахстанец заработал пенсию в 750 тыс. тенге в месяц

Глава Минтруда и социальной защиты населения в кулуарах коллегии ведомства рассказала, какую зарплату получал человек, у которого сейчас пенсия – 750 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова подтвердила, что в Казахстане есть человек, пенсия которого составляет 750 тыс. тенге.

"Факт, что человек с 1998 года работал на высокооплачиваемых работах, видимо, в максимальном размере у него были отчисления. И он, я считаю, молодец, что не стал получать в конверте, а непосредственно с каждой своей зарплаты перечислял эти 10% и заработал такую пенсию. Хочу пожелать всем такую пенсию", – заявила Светлана Жакупова.

Напомним, с 2024 года минимальный размер базовой пенсии в Казахстане равен 28 215 тенге, солидарной – 57 853 тенге, а из ЕНПФ – 30 384,9 тенге. Подробнее об этом мы писали здесь.

С 2023 года в Казахстане было решено ввести пятилетний мораторий на повышение женского пенсионного возраста. Таким образом, до 2028 года казахстанки будут уходить на пенсию в 61 год.

В конце января министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что механизм назначения пенсий в Казахстане со временем будет изменен.

"То есть мы изменим механизм назначения пенсий и пропишем, что будет назначаться в зависимости от выплат за 25 лет или с 1998 года. Однако вы сами, наверное, понимаете, что население должно быть готово к таким изменениям", – сказала она.

Кроме того, ранее она рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию, а также как таксисты и курьеры могут заработать себе на пенсию.