Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Он молодец": Жакупова рассказала, как казахстанец заработал пенсию в 750 тыс. тенге в месяц

Опубликовано:

Банкноты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда и социальной защиты населения в кулуарах коллегии ведомства рассказала, какую зарплату получал человек, у которого сейчас пенсия – 750 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова подтвердила, что в Казахстане есть человек, пенсия которого составляет 750 тыс. тенге.

"Факт, что человек с 1998 года работал на высокооплачиваемых работах, видимо, в максимальном размере у него были отчисления. И он, я считаю, молодец, что не стал получать в конверте, а непосредственно с каждой своей зарплаты перечислял эти 10% и заработал такую пенсию. Хочу пожелать всем такую пенсию", – заявила Светлана Жакупова.

Напомним, с 2024 года минимальный размер базовой пенсии в Казахстане равен 28 215 тенге, солидарной – 57 853 тенге, а из ЕНПФ – 30 384,9 тенге. Подробнее об этом мы писали здесь.

С 2023 года в Казахстане было решено ввести пятилетний мораторий на повышение женского пенсионного возраста. Таким образом, до 2028 года казахстанки будут уходить на пенсию в 61 год.

В конце января министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что механизм назначения пенсий в Казахстане со временем будет изменен.

"То есть мы изменим механизм назначения пенсий и пропишем, что будет назначаться в зависимости от выплат за 25 лет или с 1998 года. Однако вы сами, наверное, понимаете, что население должно быть готово к таким изменениям", – сказала она.

Кроме того, ранее она рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию, а также как таксисты и курьеры могут заработать себе на пенсию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2060789-zhakupova-rasskazala-kak-kazahstanets-zarabotal-pensiyu-v-750-tys-tenge-v-mesyats/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.