Максимальная пенсионная выплата превысила 740 тыс. тенге в Казахстане

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вслед за увеличением расчетных показателей в Казахстане с нового года выросли и размеры накопительной пенсии. О том, какие выплаты получили казахстанские пенсионеры в январе, рассказали в пресс-центре Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

К началу февраля на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ скопилось порядка 14,9 трлн тенге – рост за год составил почти 1,8 трлн тенге или 13,4%.

На обязательные пенсионные взносы (ОПВ) пришлось 14,4 трлн тенге (рост за год – 13,1%), на обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 455,5 млрд тенге (рост 23,9%), а на добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 3,7 млрд тенге (рост 112%).

Кроме того ЕНПФ за один месяц удалось заработать на инвестировании пенсионных активов порядка 66,4 млрд тенге, что оказалось сразу на 449% больше прошлогоднего показателя за январь.

Тем не менее, главной задачей пенсионного фонда является не накопление денежных средств, а обеспечение казахстанских пенсионеров в старости. Здесь, по данным ЕНПФ, также наблюдаются положительные изменения.

Так, с начала нового года ЕНПФ выплатил порядка 33,1 млрд тенге. Большую часть этих средств (12,1 млрд тенге) составили выплаты в связи с достижением пенсионного возраста.

Помимо выплат пенсий, фонд также совершил:

единовременные пенсионные выплаты на покупку жилья и лечение – 11,1 млрд тенге ;

; выплаты по наследству – 4 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства за границу – 3,3 млрд тенге ;

; выплаты по инвалидности – 246,7 млн тенге ;

; выплаты на погребение – 488,8 млн тенге ;

; переводы в страховые организации – 1,9 млрд тенге.

Стоит отметить, что в январе заметно увеличился средний размер ежемесячной пенсионной выплаты в связи с достижением пенсионного возраста – 32 040 тенге, что на 6,9% больше декабрьского показателя.

Вырос в новом году и минимальный размер выплаты – до 28 396,9 тенге. Произошло это из-за того, что в стране увеличили прожиточный минимум, от которого он зависит.

За счет ежегодной индексации до 742 692 тенге в новом году увеличилась и максимальная пенсионная выплата из ЕНПФ. Это сразу на 35 366 тенге или 5% больше, чем было в декабре 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010379-maksimalnaya-pensionnaya-vyplata-prevysila-740-tys-tenge-v-kazahstane/