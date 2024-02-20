Получают ли граждане России и других стран ЕАЭС пенсию в Казахстане

Если граждане стран-участниц Евразийского экономического союза работают в Казахстане, то здесь же они могут оформить пенсионные выплаты. Сколько человек уже их получает, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно Социальному кодексу РК, право на пенсию есть как у граждан Казахстана, так и у иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают и работают в стране на постоянной основе.

Также Казахстан подписал Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно которому гарантирует всем гражданам ЕАЭС такие же права на пенсионное обеспечение, что и собственным гражданам. Это соглашение было ратифицировано всеми участниками союза в 2021 году.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в Казахстане оно распространяется на правоотношения по уплате пенсионных взносов и на пенсионные выплаты из ЕНПФ по законодательству страны при достижении пенсионного возраста или установлении инвалидности 1 и 2 групп бессрочно.

Между тем в период с января 2021 по февраль 2024 года в Казахстане официально работало 82 845 граждан стран-участниц ЕАЭС. Всем им были открыты индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ и перечислены обязательные пенсионные взносы.

За это же время фонд принял и исполнил заявления о назначении пенсионных выплат от 94 граждан стран ЕАЭС:

трое из них унаследовали пенсионные накопления двух умерших трудящихся;

из них унаследовали пенсионные накопления двух умерших трудящихся; остальным (91 человеку) были назначены выплаты в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с законодательством Казахстана.

Примечательно, что аналогично работает обеспечение и в других странах Евразийского экономического союза. Так, в период с 2021 по 2024 годы четырем гражданам Казахстана, работавшим в Кыргызстане и России и перечислявшим страховые взносы в их пенсионные системы, компетентными органами указанных стран были назначены пожизненные пенсии по возрасту.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рассчитывается стаж участия граждан в пенсионных системах государств-членов ЕАЭС также как и граждан той страны, где они трудятся, то есть учитывается весь стаж, который у них появился после 2021 года.

При этом, если его окажется недостаточно для назначения пенсии (не считая накопительной), то учитывается стаж работы, приобретенный в других странах ЕАЭС, в том числе до вступления соглашения в силу, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени.

В то же время, если казахстанец трудился в другой стране союза, это не значит, что он не может получать пенсию в Казахстане.

Дело в том, что при наступлении пенсионного возраста или установлении бессрочной инвалидности 1 и 2 групп у гражданина будет выбор: подавать заявление на пенсию и получать ее в той стране, где работал, или же обратиться в Единый накопительный пенсионный фонд, чтобы получать пенсионные выплаты в Казахстане.

Напомним, с 2024 года работодатели в Казахстане начали платить за своих работников новый обязательный пенсионный взнос. Пока его размер составляет 1,5% от зарплаты трудящегося, но ежегодно он будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет 5%.