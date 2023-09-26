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30 лет независимости Казахстана

Как вырастет базовая пенсия в Казахстане к 2027 году, рассказали в Минтруда

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Деньги и смартфон.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК глава Минтруда и соцзащиты сообщила, как вырастет минимальный размер базовой пенсии в Казахстане в ближайшие годы, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Светлана Жакупова напомнила, что размеры базовой пенсионной выплаты и государственных социальных пособий ежегодно индексируются на уровень инфляции, размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

"До 2027 года минимальный размер базовой пенсии будет поэтапно повышен до 70%, а максимальный – до 120% от величины прожиточного минимума. (…)

С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации размер базовой пенсии увеличился на 8,5%, солидарных пенсий – на 10,5%.

По поручению главы государства, в 2023 году повышен размер минимальной базовой пенсии с 54% до 60% от величины прожиточного минимума, повышена величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП.

В результате повышения, по состоянию на 1 сентября 2023 года, средний размер совокупной пенсии составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 072 тенге, базовой пенсии – 37 865 тенге", – сообщила глава Минтруда и соцзащиты.

Отметим, что также министр Жакупова сегодня прокомментировала расчет уровня бедности в Казахстане – она отметила, что ситуация выглядит плохо, если смотреть только на статистику.

Также Жакупова рассказала о своем недавнем возвращении в Минтруда – теперь в качестве министра.

Ранее стало известно, у жителей каких регионов Казахстана больше всего пенсионных накоплений.

Также сегодня министр труда и соцзащиты рассказала, возможно ли в Казахстане сделать минимальную зарплату в 300 тысяч тенге, как это предложил депутат мажилиса.

Напомним, в начале сентября указом главы государства Светлана Жакупова была назначена министром труда и социальной защиты населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2038239-kak-vyrastet-bazovaya-pensiya-v-kazahstane-k-2027-godu-rasskazali-v-mintruda/

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