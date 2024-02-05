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Пособия и соцвыплаты выросли на 23%: кого коснулось их повышение в Казахстане

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Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году дважды увеличивали пособия и соцвыплаты. Второе повышение коснулось лиц с инвалидностью, семей, потерявших кормильца, а также многодетных матерей. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В прошлом году размер государственных пособий и некоторых социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) был увеличен в два этапа:

В результате, как подсчитали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, их размеры в прошлом году выросли на 23%. Это повышение коснулось порядка 1,3 млн казахстанцев.

На втором этапе в первую очередь были увеличены государственные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Первые во втором полугодии 2023 года получили 536 083 человек – общая сумма выплат составила 221,8 млрд тенге, а вторые – 188 138 человек на сумму 62,1 млрд тенге.

Повысили и аналогичные соцвыплаты из ГФСС. В 2023 году в дополнение к пособиям их получили порядка 61 тыс. семей, потерявших кормильца, и еще около 92 тыс. человек – по потере трудоспособности. Ранее мы рассказывали о том, какие суммы в среднем выплачивал фонд.

Пособие, которое назначается родителю или опекуну, который воспитывает ребенка с инвалидностью в июле 2023 года выросло до 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге. Его получателями оказались более 103 тыс. человек – в общем им было выплачено 77,3 млрд тенге.

Повышенное государственное пособие казахстанцам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, в таком же размере получили 42 тыс. человек на сумму 31,7 млрд тенге.

Специальное государственное пособие с 1 июля также было увеличено на 14,5%. Всего за год выплаты получили более 106 тыс. граждан на сумму 4,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что также выросло пособие для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня" – до 7,4 МРП. В прошедшем году его получили более 233 тыс. человек на сумму 64,2 млрд тенге.

Вместе с тем, с 1 января 2024 года все виды государственных пособий, а также выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца были повышены еще на 7% – в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.

Стоит отметить, что помощь государства населению не ограничивается только денежными выплатами. Например, ранее мы рассказывали о том, на какую помощь могут рассчитывать люди с инвалидностью, а также как помогают семьям с детьми в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2059079-posobiya-i-sotsvyplaty-vyrosli-na-23-kogo-kosnulos-ih-povyshenie-v-kazahstane/

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