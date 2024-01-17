Планировать размер будущей пенсии теперь могут казахстанцы

ЕНПФ вводит новый инструмент, который позволит казахстанцам планировать ежемесячные взносы исходя из желаемых размеров будущей пенсии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Представители ЕНПФ сообщили, что фонд запускает новый инструмент планирования будущей пенсии – персональный план пенсионных накоплений.

Отмечается, что в отличие от прогнозного пенсионного калькулятора, с помощью которого можно рассчитать ожидаемый размер и график пенсионных выплат, персональный план позволяет пользователю самостоятельно:

рассчитать требуемый размер взносов , исходя из желаемой суммы пенсионных выплат с учетом текущего объема пенсионных накоплений,

, исходя из желаемой суммы пенсионных выплат с учетом текущего объема пенсионных накоплений, проводить мониторинг исполнения персонального плана накоплений (через систему автоматизированных персональных уведомлений).

Оценочный расчет будущей совокупной пенсии включает в себя:

пенсию за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия).

пенсию из ЕНПФ за счет 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);

пенсию из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может перечислять как работник, так и его работодатель.

Сервис планирования будущей пенсии доступен в личном кабинете на сайте ЕНПФ.

"Вкладчик может контролировать процесс исполнения своего пенсионного плана, то есть отслеживать поступление ОПВ, ОППВ и ДПВ, а также статус исполнения плана в процентном и денежном выражении по месяцам и годам, чтобы своевременно принять меры для реализации плана, например, пополнить недостающую сумму пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов", – объяснили в ЕНПФ.

Также подчеркивается, что при необходимости вкладчик в любое время может изменить входные параметры персонального плана, например, указать другую сумму желаемой пенсии и создать новый план.