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30 лет независимости Казахстана

Планировать размер будущей пенсии теперь могут казахстанцы

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Деньги лежат возле калькулятора
Тенге и калькулятор. Иллюстративное фото: аmixstudio/Getty Images

ЕНПФ вводит новый инструмент, который позволит казахстанцам планировать ежемесячные взносы исходя из желаемых размеров будущей пенсии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Представители ЕНПФ сообщили, что фонд запускает новый инструмент планирования будущей пенсии – персональный план пенсионных накоплений.

Отмечается, что в отличие от прогнозного пенсионного калькулятора, с помощью которого можно рассчитать ожидаемый размер и график пенсионных выплат, персональный план позволяет пользователю самостоятельно:

  • рассчитать требуемый размер взносов, исходя из желаемой суммы пенсионных выплат с учетом текущего объема пенсионных накоплений,
  • проводить мониторинг исполнения персонального плана накоплений (через систему автоматизированных персональных уведомлений).

Оценочный расчет будущей совокупной пенсии включает в себя:

  • пенсию за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия).
  • пенсию из ЕНПФ за счет 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);
  • пенсию из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может перечислять как работник, так и его работодатель.

Сервис планирования будущей пенсии доступен в личном кабинете на сайте ЕНПФ.

"Вкладчик может контролировать процесс исполнения своего пенсионного плана, то есть отслеживать поступление ОПВ, ОППВ и ДПВ, а также статус исполнения плана в процентном и денежном выражении по месяцам и годам, чтобы своевременно принять меры для реализации плана, например, пополнить недостающую сумму пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов", – объяснили в ЕНПФ.

Также подчеркивается, что при необходимости вкладчик в любое время может изменить входные параметры персонального плана, например, указать другую сумму желаемой пенсии и создать новый план.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2056045-planirovat-razmer-buduschey-pensii-teper-mogut-kazahstantsy/

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