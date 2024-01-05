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30 лет независимости Казахстана

Как казахстанским детям будут перечислять деньги из Нацфонда

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Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В феврале 2024 года казахстанские дети впервые получат на свои счета часть инвестдохода от Национального фонда. Списки получателей составят уже в январе. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане начала действовать программа "Нацфонд – детям". В рамках нее несовершеннолетним казахстанцам начнут перечислять на их специальные счета часть инвестиционного дохода, который получает Национальный фонд.

Ранее мы рассказывали, что в 2023 году фонд заработал примерно по 300 долларов на каждого казахстанского ребенка, однако итоговая сумма, которая будет перечислена на счета, пока не известна, ведь при расчете выплаты учитываются восемнадцать лет, предшествующие отчетному году.

Сама программа "Нацфонд – детям", как сообщает Telegram-канал издания Sputnik Казахстан, будет проходить в несколько этапов.

Средства лучше снять сразу, как появится такая возможность: если этого не сделать в течение 10 лет, то они поступят на счета владельца в ЕНПФ в качестве добровольных пенсионных взносов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2054047-kak-kazahstanskim-detyam-budut-perechislyat-dengi-iz-natsfonda/

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