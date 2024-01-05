Как казахстанским детям будут перечислять деньги из Нацфонда

В феврале 2024 года казахстанские дети впервые получат на свои счета часть инвестдохода от Национального фонда. Списки получателей составят уже в январе. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане начала действовать программа "Нацфонд – детям". В рамках нее несовершеннолетним казахстанцам начнут перечислять на их специальные счета часть инвестиционного дохода, который получает Национальный фонд.

Ранее мы рассказывали, что в 2023 году фонд заработал примерно по 300 долларов на каждого казахстанского ребенка, однако итоговая сумма, которая будет перечислена на счета, пока не известна, ведь при расчете выплаты учитываются восемнадцать лет, предшествующие отчетному году.

Сама программа "Нацфонд – детям", как сообщает Telegram-канал издания Sputnik Казахстан, будет проходить в несколько этапов.

Напомним, информация по инвестдоходу Нацфонда была получена еще в октябре 2023 года. Это был вступительный этап реализации программы.

еще в октябре 2023 года. Это был вступительный этап реализации программы. 15 января в Казахстане составят список детей, которые получат деньги. Для этого родителям не нужно собирать никаких документов – все будет проходить автоматически. Поэтому лицам, которые предлагают казахстанцам "добавить" детей в программу, доверять нельзя: это мошенники. Однако родителям все равно лучше проверить информацию о своих детях на ошибки, иначе деньги могут не перевести.

в Казахстане детей, которые получат деньги. Для этого родителям не нужно собирать никаких документов – все будет проходить автоматически. До 1 февраля Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который является оператором программы, рассчитает сумму на одного ребенка к начислению за 2023 год.

на одного ребенка к начислению за 2023 год. С 1 февраля получателям, которые достигли или достигают 18 лет, начнут открывать счета в иностранной валюте. Деньги можно будет снять после достижения совершеннолетия и только для оплаты обучения или улучшения жилищных условий.

Средства лучше снять сразу, как появится такая возможность: если этого не сделать в течение 10 лет, то они поступят на счета владельца в ЕНПФ в качестве добровольных пенсионных взносов.