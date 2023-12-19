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30 лет независимости Казахстана

Что делать, если казахстанцам предлагают "добавить" ребенка в программу "Нацфонд – детям"

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Дети держат в руках деньги
Дети с деньгами. Иллюстративное фото: freepik.com/drobotdean

Некоторым казахстанцам за деньги предлагают "добавить" ребенка в программу "Нацфонд – детям", чтобы он получал выплаты. На самом деле так работают мошенники. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 2024 года каждый ребенок в Казахстане начнет получать выплаты за счет инвестиционного дохода Национального фонда. Деньги будут поступать ежегодно на специальный счет ребенка до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет.

При этом, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), в социальных сетях и мессенджерах появляются "помогайки", предлагающие за отдельную плату услуги по внесению данных несовершеннолетних детей в государственную базу якобы для начисления средств.

На самом деле это мошенники – вся система работает в автоматическом режиме, а базы формируются без каких-либо заявлений со стороны казахстанцев. Единственное, что требуется от родителей – проверить наличие и корректность данных ребенка в личном кабинете на портале "Электронного правительства".

ЕНПФ напоминает, что проверить и внести данные своих детей можно самостоятельно и совершенно бесплатно. Для этого не нужно собирать никакие документы, открывать счета и посещать какие-либо ведомства. Так, если сведения о детях в личном кабинете отсутствуют, их можно внести самостоятельно.

А, прибегая к услугам посредников, казахстанцы доверяют незнакомым людям свои персональные данные и данные своих детей, которыми можно воспользоваться в корыстных целях. В связи с этим в фонде настоятельно рекомендуют игнорировать распространяемые объявления о посреднических услугах.

Напомним, в рамках программы "Нацфонд – детям", всем несовершеннолетним казахстанцам ежегодно будет перечисляться 50% инвестдохода Национального фонда. При этом показатель будет усредняться за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2051463-chto-delat-esli-kazahstantsam-predlagayut-dobavit-rebenka-v-programmu-natsfond-detyam/

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