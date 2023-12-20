Как изменятся пенсии казахстанцев в 2024 году, рассказала Жакупова

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сегодня на брифинге СЦК рассказала, как изменятся пенсионные выплаты в 2024 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, сейчас циркулируют слухи о том, что якобы со следующего года не будет базовой пенсии. В связи с этим они попросили министра труда и соцзащиты населения прокомментировать вопрос изменения пенсионных выплат в 2024 году.

"По слухам сразу скажем, что не будет базовой пенсии – это, наверное, неверно. Базовая пенсионная выплата у нас наоборот усиливается. В текущем году, например, минимальный размер базовой пенсии у нас устанавливался с 54% до 60% прожиточного минимума. И со следующего года мы еще на 5% повышаем этот порог минимальный. Плюс, мы говорим, что на уровень инфляции 7-процентная индексация будет.

Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам, которые на 1 января 2024 года с назначенными выплатами, индексация будет производиться 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции – в целом на 9%", – заявила в ответ Светлана Жакупова.

Таким образом, по словам министра, будет проведена индексация выплат.

"Средний размер пенсии, если озвучивать, он будет порядка 130 тысяч тенге. Сейчас он 120 тысяч, а в следующем году будет 130 тысяч", – резюмировала министр.

Ранее в ЕНПФ назвали пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2024 год – сообщалось, что показатели не повысились, оставшись на уровне текущего года. Позже глава Минфина Ерулан Жамаубаев назвал данное решение логичным.

Напомним, что в начале декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", согласно которому пенсионные выплаты по возрасту вырастут на 9%, а базовая пенсия увеличится в два этапа.

Глава Минтруда Светлана Жакупова, комментируя это событие, отметила, что в Казахстане живут более 2 млн пенсионеров. Еще она пояснила, считает ли повышение пенсии достаточным.

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