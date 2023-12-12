Повышение пенсии на 9% в Казахстане: достаточно ли этого, ответила Жакупова

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова в кулуарах премии "Алтын Сапа" рассказала, считает ли достаточным повышение пенсии на 9%, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что президент подписал закон о республиканском бюджете, которым предусматривается повышение пенсии на 9%. Они добавили, что в переводе на деньги – это примерно 10 тысяч тенге. В этой связи они поинтересовались, достаточно ли такого повышения пенсии с учетом роста цен в Казахстане.

"Законодательно закреплено, что индексация проводится на уровень прогнозируемой инфляции, с опережением на 2-9%.

Это предусмотрено законом "О республиканском бюджете". Если будут какие-то изменения по инфляции, так же на законодательном уровне этот вопрос будет рассматриваться", — заявила Светлана Жакупова.

По ее словам, на сегодня в стране насчитывается более 2 млн пенсионеров.

"Средний размер пенсии сегодня составляет порядка 120 тысяч тенге. Максимальный размер пенсии составляет более 183 тысяч тенге. Это без учета накопительной пенсионной пенсии. МЗП на сегодняшний день равна 85 тысячам тенге. Сравните", — резюмировала министр.

6 декабря стало известно, что согласно закону РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", пенсионные выплаты по возрасту вырастут на 9%. А базовая пенсия увеличится в два этапа.

Накануне, 5 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Согласно нему в том числе определяются новые размеры выплат, которые с 2024 года будут получать казахстанские пенсионеры.

Напомним, что все граждане страны, достигшие пенсионного возраста, имеют право на базовую пенсию, а имеющие трудовой стаж до 1998 года также могут получать пенсионные выплаты по возрасту (солидарную пенсию). Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) могут оформить и выплаты за счет своих накоплений.

С введением в действие нового закона увеличиться должны все три компонента.