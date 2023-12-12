Пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2024 году назвали в ЕНПФ

Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2024 год не повысились, оставшись на уровне 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Как сообщили в ЕНПФ, пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2024 год не повысились, они остались на уровне 2023 года.

Согласно методике, при расчете ПМД на 2024 год были использованы следующие социально-экономические показатели:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

"Сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2023 годом) отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности. Таким образом, с учетом утвержденных социально-экономических показателей и прогнозных расчетов размеры ПМД на 2024 год сохранятся на текущем уровне", – говорится в пресс-релизе на официальном сайте.

Соответствующая инфографика приведена ниже.

Пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2024 год. Инфографика: NUR.KZ

К слову, ПМД – это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии.

Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов (от размера минимальной заработной платы) и инвестиционной доходности.

Другими словами, порог минимальной достаточности – это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.

Ранее в Сети появился фейк о том, что пенсионные накопления можно будет снять без учета порога минимальной достаточности. В ЕНПФ опровергли данную информацию.

В конце мая этого года министр финансов Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах кабмина порекомендовал казахстанцам не изымать накопленные деньги из фонда.

Отметим, что с 2021 года граждане могут использовать свои пенсионные накопления из ЕНПФ на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.