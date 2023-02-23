Сколько в среднем накоплено на пенсионных счетах казахстанцев

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане из зарплат официально работающих граждан удерживается часть средств и перечисляется на их индивидуальные пенсионные счета (ИПС). О том, сколько в среднем накоплено на ИПС казахстанцев, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

По данным ЕНПФ, к 1 февраля 2023 года общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков фонда составила 14,9 трлн тенге. Значительная часть этих средств (14,4 трлн тенге) была сформирована за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

На обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) пришлось 455,5 млрд тенге, а на добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 3,7 млрд тенге.

За год общая сумма накоплений увеличилась на 1,8 трлн тенге или на 13,4%. Если же взять во внимание только 2023 год, то всего за один месяц на ИПС поступило порядка 147 млрд тенге обязательных пенсионных взносов, 9 млрд тенге – обязательных профессиональных, а также 167 млн тенге – добровольных.

Кроме того в январе был получен и инвестиционный доход в размере 66,4 млрд тенге, что сразу на 449% больше аналогичного показателя в прошлом году.

Все эти средства распределены на 12,1 млн индивидуальных пенсионных счетов. При этом средний размер накоплений за счет ОПВ на одном ИПС составил 1,3 млн тенге – это на 12,1% больше, чем было год назад.

Важно понимать, что это не точная сумма, которая хранится на каждом пенсионном счете, а усредненный показатель, который учитывает все счета вкладчиков, в том числе тех, кто только вошел в накопительную систему, и тех, кто осуществляет взносы в течение 25 лет.

Где самые большие накопления

Стоит отметить, что средний показатель разнится и в зависимости от региона. Как отмечают в фонде, наиболее большая средняя сумма пенсионных накоплений, сформированная за счет обязательных пенсионных взносов, представлена в Улытауской области – 1,9 млн тенге.

Следом по среднему размеру идут Атырауская область – около 1,9 млн тенге, Астана и Мангистауская область – по 1,7 млн тенге, а также Алматы – 1,6 млн тенге.

В ЕНПФ обратили внимание, что их данные совпали со сведениями Бюро национальной статистики по итогам минувшего года, где самые высокие среднедушевые номинальные денежные доходы были зафиксированы в этих же регионах.

Напомним, недавно стало известно, что из-за рекордной инфляции реальные денежные доходы казахстанцев сильно сократились – сразу на 13% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010485-skolko-v-srednem-nakopleno-na-pensionnyh-schetah-kazahstantsev/