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30 лет независимости Казахстана

Какую пенсию получали казахстанцы в 2023 году

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Очки лежат на пенсионных деньгах
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В 2023 году средняя государственная пенсия в Казахстане составила 120 838 тенге. В эту сумму вошла как базовая, так и солидарная части. Какие факторы влияют на их размеры, читайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 1 декабря 2023 года, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане насчитывалось более 2,3 млн пенсионеров. Всем им положены пенсионные выплаты.

Средний размер совокупной пенсии, которую получали казахстанцы в 2023 году, составил 120 838 тенге:

  • выплата по возрасту (солидарная пенсия) – 82 950 тенге;
  • базовая пенсионная выплата – 37 888 тенге.

Стоит отметить, что государственная базовая пенсия назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Так, если стаж равен 10 или менее лет, то размер выплаты в 2023 году составлял 60% от величины прожиточного минимума (ПМ). Далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивался на 2% до тех пор, пока не достигал 100% от ПМ.

А вот солидарную выплату получать могут только пенсионеры, имеющие как минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года

Всего же с начала года из республиканского бюджета на выплаты пенсий было направлено более 3,33 трлн тенге. Порядка 930,6 млрд тенге – на базовые выплаты, а более 2,1 трлн тенге – на солидарные пенсии.

Напомним, в связи с тем, что все меньше казахстанцев в будущем могут рассчитывать на солидарные выплаты, в правительстве приняли решение о поэтапном введении нового обязательного пенсионного взноса работодателя с 2024 года. Накопленная таким образом пенсия призвана заместить в будущем солидарные выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2050576-kakuyu-pensiyu-poluchali-kazahstantsy-v-2023-godu/

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