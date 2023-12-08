Снизить налоги и отменить взносы за работников предложили предприниматели в Казахстане

Планируемые изменения в Налоговом кодексе могут увеличить нагрузку на бизнес. А это грозит ростом теневого сектора экономики, заявляется в подписанной предпринимателями резолюции, передает NUR.KZ.

Налоги являются одним из основных источников пополнения государственного бюджета. Среди таких платежей особенно выделяется налог на добавленную стоимость (НДС), равный 12%.

Однако в Министерстве национальной экономики сообщали о планах повышении этого показателя.

"Предлагается повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%. Повышение ставки – это дополнительные поступления в бюджет в размере 2-2,4 трлн тенге. Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет.

Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих трансфертов. Тем самым мы усилим накопительную функцию Нацфонда, это очень важная задача. Мы должны сохранить Нацфонд для будущего поколения", – отметил глава Миннацэкономики Алибек Куантыров.

Также напомним, что с 2024 года планируется ввести новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР).

Однако, как указывается в сообщении портала "Учет", представители бизнеса выступили против подобных инициатив – согласно их мнению, это грозит ухудшением ситуации с теневой экономикой.

Риски для госбюджета и экономики

На очередном XI Съезде НПП «Атамекен» была принята резолюция на имя главы государства Касым-Жомарта Токаева. В ней представители бизнеса выдвинули опасения по поводу планируемых изменений в налоговое законодательство.

Подсчет на калькуляторе. Иллюстративное фото: pexels.com

"Мы опасаемся, что более высокий НДС побудит многих предпринимателей перейти на теневые схемы ведения бизнеса.

Это также может привести к росту цен и отвлечению средств, критически важных для инвестиционных проектов.

Кроме того, в случае повышения ставки НДС снизятся темпы роста ВВП как минимум на одну пятую (на 1% при заявленном росте ВВП в 5,3% в 2024 году – примечание редактора)", – отметил в своем выступлении председатель Регионального совета предпринимателей города Алматы Максим Барышев.

Спикер также напомнил, что работодатели в Казахстане тратят до 34,5% от фонда зарплаты на уплату налогов. А с учетом введения ОПВР нагрузка на фонд оплаты труда может достичь 39,5%.

Предложения от предпринимателей

Учитывая риски, связанные с планируемыми поправками в Налоговый кодекс, в своей резолюции предприниматели требуют:

отменить ОПВР, сняв лишнее бремя с фонда оплаты труда, и устранить налог на дивиденды;

сделать доступным Единый платеж с фонда оплаты труда по ставке 20% для всех видов бизнеса;

разрешить производственным предприятиям Казахстана применять специальный налоговый режим (СНР) розничного налога;

не допустить повышения НДС до 16%, а, наоборот, снизить его до 10%;

провести процедуру "регулирование с Чистого листа" в сфере налогового администрирования и налогообложения, при которой убрать все нормы, мешающие развитию бизнеса.

Согласно их мнению, это должно помочь снизить нагрузку на бизнес и помочь развитию предпринимательства в Казахстане.

Ранее аналитики рассказывали, как повышение НДС может отразиться на казахстанцах.