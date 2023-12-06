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Покупать жилье на пенсионные накопления продолжают казахстанцы

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Домик-копилка на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ноябре из ЕНПФ было изъято 17,3 млрд тенге, которые были потрачены на улучшение жилищных условий. Кто чаще всего снимал накопления, журналисты NUR.KZ узнали у аналитиков Telegram-канала Data Hub.

С 1 июля 2023 года у некоторых категорий граждан появилась возможность изымать все свои пенсионные накопления и тратить их на покупку жилья или лечение. Это нововведение касается пенсионеров по выслуге лет, то есть полицейских, военных и представителей других государственных и правоохранительных служб.

По данным аналитиков, в августе 2023 года на их счетах находилось более 91 млрд тенге, а за первые 4 месяца они успели изъять порядка 35,9 млрд тенге.

В целом в ноябре 2023 года на улучшение жилищных условий из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) было изъято 17,3 млрд тенге. Данный показатель – один из самых высоких в 2023 году. Больше изъятых средств было зафиксировано только в августе (20,6 млрд тенге) и в июле (28,5 млрд тенге).

Как считают аналитики, это связано именно с пенсионерами по выслуге лет, которые могут использовать все 100% своих накоплений.

Изъятия пенсионных накоплений в 2023 году
Изъятия пенсионных накоплений в 2023 году. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

На что были потрачены пенсионные накопления в ноябре:

  • покупка жилья за полный расчет – 8,1 млрд тенге (47%);
  • частичное или полное погашение ипотеки – 4,2 млрд тенге (25%);
  • пополнение целевых депозитов – 3,7 млрд тенге (21%);
  • другие цели, направленные на улучшение жилищных условий – 1,3 млрд тенге (7%).

Как считают аналитики, с учетом того, что у многих пенсионеров по выслуге лет все еще есть накопления в ЕНПФ, наблюдаемая активность должна сохраняться еще несколько месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2049461-pokupat-zhile-na-pensionnye-nakopleniya-prodolzhayut-kazahstantsy/

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