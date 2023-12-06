Покупать жилье на пенсионные накопления продолжают казахстанцы

В ноябре из ЕНПФ было изъято 17,3 млрд тенге, которые были потрачены на улучшение жилищных условий. Кто чаще всего снимал накопления, журналисты NUR.KZ узнали у аналитиков Telegram-канала Data Hub.

С 1 июля 2023 года у некоторых категорий граждан появилась возможность изымать все свои пенсионные накопления и тратить их на покупку жилья или лечение. Это нововведение касается пенсионеров по выслуге лет, то есть полицейских, военных и представителей других государственных и правоохранительных служб.

По данным аналитиков, в августе 2023 года на их счетах находилось более 91 млрд тенге, а за первые 4 месяца они успели изъять порядка 35,9 млрд тенге.

В целом в ноябре 2023 года на улучшение жилищных условий из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) было изъято 17,3 млрд тенге. Данный показатель – один из самых высоких в 2023 году. Больше изъятых средств было зафиксировано только в августе (20,6 млрд тенге) и в июле (28,5 млрд тенге).

Как считают аналитики, это связано именно с пенсионерами по выслуге лет, которые могут использовать все 100% своих накоплений.

Изъятия пенсионных накоплений в 2023 году. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

На что были потрачены пенсионные накопления в ноябре:

покупка жилья за полный расчет – 8,1 млрд тенге ( 47% );

( ); частичное или полное погашение ипотеки – 4,2 млрд тенге ( 25%) ;

( ; пополнение целевых депозитов – 3,7 млрд тенге ( 21% );

( ); другие цели, направленные на улучшение жилищных условий – 1,3 млрд тенге (7%).

Как считают аналитики, с учетом того, что у многих пенсионеров по выслуге лет все еще есть накопления в ЕНПФ, наблюдаемая активность должна сохраняться еще несколько месяцев.