Обогнал ли инфляцию доход от пенсионных накоплений казахстанцев

Все управляющие пенсионными активами вкладчиков ЕНПФ смогли обогнать инфляцию в Казахстане, которая с начала года составила 7,2%. Какие из них принесли самый большой доход, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам сентября общая сумма накоплений казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) превысила 17,2 трлн тенге.

Часть этих средств была сформирована за счет инвестиционной деятельности управляющих пенсионными активами: Национальным банком РК, АО "Jusan Invest", АО "Halyk Global Markets", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "BCC Invest" и АО "Halyk Finance".

Напомним, казахстанцы могут передать половину своих пенсионных накоплений одному из частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП).

Согласно данным ЕНПФ, все управляющие по итогам сентября 2023 года смогли принести положительный доход своим вкладчикам.

Так, по состоянию на 1 октября под управлением Нацбанка находилось более 17,2 трлн тенге пенсионных накоплений граждан. С начала года управляющий смог заработать для вкладчиков ЕНПФ более 1,4 трлн тенге. Общая доходность составила 8,89%, против инфляции за этот же период в размере 7,2%.

У АО "Jusan Invest" под управлением находилось более 4,5 млрд тенге. В долларах компания держит 39,57% средств, а остальные 60,43% – в тенге. С начала года благодаря инвестиционной деятельности управляющий заработал 392,04 млн тенге. Доходность составила 9,34%.

На 1 октября АО "Halyk Global Markets" имело под управлением более 2,6 млрд тенге. В долларах хранилось 20,35% от общей суммы, а остальные средства компания держит в тенге (79,65%). С начала года управляющий заработал 347,41 млн. тенге. Таким образом доходность составила 13,54%.

У АО "Сентрас Секьюритиз" под управлением находилось более 927,1 млн тенге – 20,33% в долларах и 79,65% в тенге. С начала года доходность компании составила 8,18%, а общая сумма начисленного на счета казахстанцев инвестдохода – 80,61 млн тенге.

АО "BCC Invest" по состоянию на 1 октября управляло накоплениями на сумму более 1,9 млн тенге. В долларах хранилось 19,9%, а в тенге – 80,1%. С начала года компания заработала для вкладчиков порядка 157,23 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 10,17%

У "Halyk Finance" под управлением находилось почти 1,9 млрд тенге. Все свои средства компания держит в тенге. С начала года инвестдоход составил 57,31 млн тенге. То есть доходность достигла 12,07%.

Доходность пенсионных активов. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, все управляющие пенсионными активами казахстанцев к 1 октября 2023 года смогли перегнать темпы роста цен в стране и принести своим клиентам дополнительный инвестиционный доход.