Пенсионные фонды терпят убытки во многих странах: какие показатели в Казахстане

В 2023 году пенсионные фонды многих стран понесли убытки. В то же время ЕНПФ, наоборот, смог получить доход в размере 8,9% с начала года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 1 октября текущего года общий объем пенсионных активов превысил 17,2 трлн тенге – это сразу на 22,1% больше, чем было в прошлом году.

Часть этих средств была получена за счет инвестиционной деятельности, которой занимаются Национальный банк РК и частные управляющие. Пенсионные накопления казахстанцев вкладываются как в корпоративные облигации и акции, так и в государственные ценные бумаги Казахстана и других стран.

В целом с начала года благодаря инвестиционной деятельности удалось заработать порядка 1,4 трлн тенге. Как отмечают аналитики портала Ranking.kz, это сразу на 91,1% больше, чем было в 2022 году. По итогам 9 месяцев 2023 года доходность составила 8,9% при накопленной за это же время инфляции – 7,2%.

Инвестиционный доход пенсионных активов. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что на фоне происходящих процессов в мире деятельность управляющих пенсионными активами ЕНПФ можно назвать успешной. Многие иностранные пенсионные фонды в 2023 году оказались в минусе.

Так, к примеру, Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший в мире суверенный фонд, отчитался о крупном убытке в размере 34 млрд долларов. И это не единственный пример, согласно исследованию Thinking Ahead Institute (TAI WTW), охватывающему 22 пенсионных рынка, лишь в пяти из них наблюдается положительная динамика.

Доходность пенсионных систем разных стран мира. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, Единый накопитель пенсионный фонд (ЕНПФ) не просто смог не уйти в минус, как многие иностранные фонды, но еще и обогнать текущую инфляцию. То есть казахстанские вкладчики начали получать реальный доход, который поступает на их пенсионные счета.