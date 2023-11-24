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Обналичить пенсионные накопления предлагают мошенники в Казахстане

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Женщина держит в руках пачку тенге
Деньги. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Пользуясь возможностью передать пенсионные накопления в частные управляющие компании, мошенники обещают казахстанцам обналичивание этих средств. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы могут самостоятельно выбирать финансовые организации, которым доверяют свои пенсионные накопления. Эта возможность реализуется с помощью передачи части денег из ЕНПФ в доверительное управление частным управляющим компаниям.

При этом доходность этих компаний может оказаться достаточно высокой, что выгодно для самих вкладчиков.

Однако, как отмечает Telegram-канал Halyk Finance, этой возможностью стали прикрываться злоумышленники.

Как воруют деньги казахстанцев

Согласно сообщению источника, мошенники предлагают гражданам помощь в переводе их пенсионных накоплений в доверительное управление с последующим обналичиванием этих денег.

При этом якобы нужно будет заплатить определенное вознаграждение посреднику, который является мошенником. А он поможет вывести пенсионные деньги в наличку.

"Согласно утверждениям мошенников, данные средства уплачиваются непосредственно управляющей компанией за обналичивание пенсионных накоплений", – отмечается в источнике.

В итоге казахстанцы рискуют потерять те средства, что они отдают злоумышленникам в качестве вознаграждения за их посреднические услуги.

Мужчины извлекает из портмоне копейки и кредитные карты
Деньги и банковские карточки. Иллюстративное фото: Getty Images / boonchai wedmakawand

Возможно ли обналичить пенсионные деньги

Напомним, что казахстанцы действительно могут изъять часть своих пенсионных накоплений. Но это возможно только в отношении тех средств, которые хранятся в ЕНПФ и превышают пороги минимальной достаточности.

При этом получить деньги можно только на определенные цели: приобретение недвижимости и медицинские услуги.

"Изъятие пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении частных управляющих компаний, либо размещенных в компаниях по страхованию жизни по договору пенсионного аннуитета, невозможно", – указывается в источнике.

Как передать деньги в доверительное управление

Казахстанцы могут бесплатно передать в доверительное управление до 50% накоплений в ЕНПФ, состоящих из обязательных пенсионных взносов (ОПВ), и до 100% средств, собранных за счет добровольных взносов (ДПВ).

Пенсионеры сидят на диване
Пенсионеры. Иллюстративное фото: RossHelen/Getty Images

Список управляющих инвестиционным портфелем можно найти на сайте enpf.kz. При этом для передачи своих пенсионных накоплений потребуются:

  • заявление – о переводе пенсионных накоплений по специальной форме;
  • копия документа, удостоверяющего личность – оригинал либо электронный вариант из сервиса цифровых документов понадобится для обозрения;
  • если вкладчик менял имя – копии документов, подтверждающих данные изменения и их оригиналы, либо электронные документы из сервиса цифровых документов для обозрения;
  • если переводятся ДПВ – копия договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного с фондом-получателем, в которых вкладчик хочет перевести накопления.

Эти документы нужно подать в ЕНПФ. Одобрение поступит в течение восьми дней, после чего деньги будут переведены в фонд-получатель средств. Обналичить эти накопления никак нельзя.

Поэтому следует проявлять осторожность и не верить обещаниям о выводе пенсионных денег в наличку. А при столкновении с подобной ситуацией необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2047220-obnalichit-pensionnye-nakopleniya-predlagayut-moshenniki-v-kazahstane/

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