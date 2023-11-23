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Вернет ли государство 1,5 трлн тенге, которые хотят взять из ЕНПФ, ответил Смаилов

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Табличка ЕНПФ
Логотип ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в правительства премьера Алихана Смаилова спросили, гарантирует ли государство возвратность 1,5 трлн тенге, которые собираются взять из ЕНПФ на госпроекты, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о том, не означает ли изъятие правительством 1,5 трлн тенге из ЕНПФ то, что в бюджете не хватает денег, поэтому "приходится лезть в карман пенсионеров", Смаилов назвал некорректным и заявил, что государство гарантирует возвратность взятых средств.

"Это некорректная постановка вопроса. (…) Сейчас государством, правительством рассматриваются крупные проекты в сфере индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования, и мы рассматриваем разные источники финансирования, в том числе средства пенсионного фонда.

Эти вопросы мы рассматривали на госкомиссии по модернизации экономики и, в целом, эти вопросы нашли поддержку. В настоящее время мы по условиям привлечения прорабатываем эти вопросы вместе с Нацбанком.

Правительство если берет займы, то обязательно обеспечивает возвратность этих средств по своим долгам за счет средств республиканского бюджета, в первую очередь, и за счет средств квазигоссектора. Поэтому если правительство берет, то оно отражается в правительственном долге и отражается в бюджете по обслуживанию долга, либо в бюджете соответствующих квазигоскомпаний также есть статья "обслуживание долга", - заявил Смаилов.

Премьер-министр добавил, что возвратность этих средств будет безусловно обеспечена.

Отметим, что ранее информацию об использовании денег ЕНПФ на инфраструктурные проекты комментировали в МВФ.

Глава миссии МВФ Николя Бланше на пресс-конференции в Астане заявил, что инфраструктуру лучше всего финансировать за счет бюджета.

"Мы не считаем, что наилучший способ финансировать - за счет пенсионного фонда", - отметил он.

На днях глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение правительства направить на модернизацию объектов энергетики 1,5 трлн тенге из ЕНПФ. По его словам, риски для вкладчиков в данном случае минимальны. Тем не менее он добавил, что не знает, каким будет механизм использования этих средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047274-vernet-li-gosudarstvo-15-trln-tenge-kotorye-hotyat-vzyat-iz-enpf-otvetil-smailov/

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