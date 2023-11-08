От 200 до 400 тыс.: условия получения спецвыплат для шахтеров и металлургов озвучили в Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов презентовал в мажилисе поправки, которые наделяют людей, работающих во вредных условиях труда, правом получать спецсоцвыплаты, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмади Сарбасов презентовал депутатам поправки в законодательство, предусматривающие введение специальной социальной выплаты для граждан, длительное время работающих во вредных условиях труда.

Предлагается выделять данный вид помощи работникам в возрасте от 55 лет и до достижениями ими пенсионного возраста.

На сегодня определены четыре варианта выплат. Например, 1,5 прожиточного минимума из бюджета. Это более 65 тысяч тенге в 2024 году.

"Также предусматривается выплата от страховых компаний в рамках текущих тарифов в размере 1 прожиточного минимума – это 43 тысяч тенге.

Еще один вид выплат будет осуществляться в рамках солидарной ответственности, чтобы работодатели также подключились к этому процессу. Эта выплата также равна одному прожиточному минимуму.

Также предлагается предоставить работнику право на использование своих накоплений в ЕНПФ за счет тех обязательных пенсионных взносов и профессиональных пенсионных взносов, которые отчисляются сейчас.

Таким образом, если работник захочет получить специальную социальную выплату, ее размер в среднем составит порядка 200 тысяч тенге. Если смотреть индивидуально, с учетом доходов работников и трудовых гарантий, предусмотренных на повышенный размер оплаты труда, то суммы могут достигать 300-400 тысяч тенге", — сказал вице-министр.

Все эти выплаты предлагается определить до достижения пенсионного возраста.

Вице-министр также назвал условия получения специальных социальных выплат.

"Гражданин будет иметь право на выплату по достижению 55-летнего возраста. Сейчас возраст составляет 63 года при выходе на пенсию.

Также необходимо, чтобы срок работы во вредных условиях составлял не менее семи лет. Это будет подтверждаться через обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5%, которые сейчас отчисляют работодатели за сотрудников, занятых во вредных условиях труда.

Все эти выплаты предлагается определить до достижения пенсионного возраста, а далее работники будут получать непосредственно пенсионные выплаты по возрасту. Мы называем это солидарной пенсией, которая включает в себя базовые пенсионные выплаты, а также накопления из ЕНПФ", — заявил он.

По его словам, нормы будут распространяться на работников, которые заняты во вредных условиях труда — в металлургии, энергетике, горно-добывающем секторе и других отраслях.

Сейчас, по данным статистики, во вредных условиях труда работают более 490 тысяч казахстанцев. По подсчетам Минтруда, в 2024 году порядка 37 тысяч человек смогут претендовать на получение спецвыплат.

Напомним, 1 сентября президент РК во время послания народу Казахстана заявил о введении новых социальных выплат для работников вредных производств. Он также поручил правительству принять Концепцию безопасного труда до 2030 года.

Позже в Минтруда и соцзащиты рассказали, что сейчас прорабатывается вопрос внедрения новой социальной выплаты для граждан в возрасте от 55 лет и до достижения ими пенсионного возраста.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Детям из 17 семей погибших в Караганде шахтеров назначили пособия и выплаты.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов признал ответственность правительства за трагедию на шахте в Карагандинской области.