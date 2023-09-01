Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Спецвыплаты с 55 лет введут для работающих на вредных производствах казахстанцев, заявил Токаев

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев заявил, что занятым на вредных производствах казахстанцам назначат спецвыплаты еще до достижения пенсионного возраста, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Глава государства заявил, что острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма. Правительству он поручил принять Концепцию безопасного труда до 2030 года.

"Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил о новых социальных выплатах для работников вредных производств.

"По моему поручению правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается, и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие.

Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу парламент оперативно рассмотреть предложения правительства. Люди ждут решения этого вопроса", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Во время сегодняшнего послания народу Казахстана президент заявил, что достичь поставленных целей будет непросто, однако никто не сделает Казахстан лучше, кроме его граждан.

Также он сообщил о повышении размера минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге и поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Кроме того, президент рассказал, что теперь казахстанцы смогут сами выбирать акимов районов и городов областного значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2034820-spetsvyplaty-s-55-let-vvedut-dlya-rabotayuschih-na-vrednyh-proizvodstvah-kazahstantsev-zayavil-tokaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.