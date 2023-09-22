У жителей каких регионов Казахстана больше всего пенсионных накоплений

Самый большой размер пенсионных накоплений в среднем на одного казахстанского вкладчика зафиксирован в области Ұлытау. Сколько накопили жители других регионов страны, узнали журналисты NUR.KZ.

На индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) казахстанцев, открытых в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) на 1 августа 2023 года было накоплено 16,4 триллиона тенге.

Эта сумма состоит из обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ) казахстанцев и начисленного на них инвестиционного дохода.

Их объем, как и количество вкладчиков, между тем может значительно отличаться в зависимости от региона.

Сколько накоплено обязательными взносами

Согласно отчету ЕНПФ, основная масса пенсионных накоплений казахстанцев состоит из обязательных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода – 15,8 трлн тенге.

При этом ИПС для учета ОПВ с накоплениями имеют 11 млн вкладчиков. Средняя сумма на одном пенсионном счете таким образом составляет 1,4 млн тенге.

Больше всего вкладчиков приходится на Алматы – 1,8 млн. Отметим, что в это число входят и официально работающие иностранцы. Все вместе они накопили 3,2 трлн тенге. Средний размер накоплений составил 1,7 млн.

Но по сумме, которая в среднем приходится на одного вкладчика ЕНПФ, лидирует не крупнейший казахстанский мегаполис, а область Ұлытау. У местных жителей открыто меньше всего ИПС (97 тыс.), на которых хранится 203,1 млрд тенге.

То есть средний размер накоплений в данном регионе составляет 2,1 млн тенге. Такая же сумма наблюдается в Атырауской области, где на 388 тыс. счетов скоплено 809,2 млрд тенге.

В остальных регионах этот показатель меньше двух миллионов. Самые маленькие средние суммы при этом наблюдаются среди вкладчиков Туркестанской (721 тыс. тенге) и Алматинской (798 тыс. тенге) областей, области Жетісу (822 тыс. тенге), а также Шымкента (931 тыс. тенге).

Пенсионные накопления казахстанцев за счет ОПВ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Сколько вкладчиков заняты на вредной работе

За счет обязательных профессиональных пенсионных взносов казахстанские вкладчики накопили 517 млрд тенге. Количество счетов для их учета при этом составило 620 тыс. В среднем – 833 тыс. тенге на один ИПС.

Напомним, что ОППВ работодатели за свой счет оплачивают в пользу сотрудников, трудящихся на вредной работе. Больше всего таковых – в Карагандинской области (95,6 тыс. вкладчиков). На их счетах накоплено 88,5 млрд тенге, или 926 тыс. тенге в среднем.

Самый большой средний размер ИПС для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов между тем наблюдается в Мангистауской области – 1,7 млн тенге. Здесь на 47,6 тыс. ИПС для ОППВ хранится 78,6 млрд тенге.

Меньше всего счетов для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов открыто в Алматинской области – 3,4 тыс. На них хранится 1 млрд тенге. В среднем – 301 тыс. тенге на одного вкладчика, что также является самым маленьким показателем.

Пенсионные накопления казахстанцев за счет ОППВ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

В каких регионах добровольно откладывают на пенсию

За счет добровольных пенсионных взносов казахстанцы накопили меньше всего – 4,5 млрд тенге. Счета для их учета открыты у 381,5 тыс. вкладчиков. Средняя сумма составила всего 12 тыс. тенге.

Больше всего денег самостоятельно откладывают на будущую пенсию в Павлодарской области. Среди ее жителей открыто 20,3 тыс. ИПС для учета ДПВ, на которых хранится 892,2 млн тенге, или 44 тыс. тенге в среднем на человека.

Меньше всего добровольных пенсионных накоплений среди жителей области Жетісу, Шымкента и Туркестанской области. На индивидуальных пенсионных счетах для учета ДПВ, открытых вкладчиками этих регионов, в среднем накоплено по 5 тыс. тенге.

В Астане этот показатель равен 7 тыс. тенге, а в Алматы – 12. тыс. тенге.

Пенсионные накопления казахстанцев за счет ДПВ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Напомним, что в качестве добровольных пенсионных взносов на счета казахстанцев в ЕНПФ также переводятся невостребованные депозиты из закрывшихся банков.