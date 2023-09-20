Защищают ли пенсионные накопления, переведенные частным управляющим, в Казахстане

Казахстанцы могут изменить управляющего своими пенсионными накоплениями, но если передать деньги в УИП, государственная гарантия исчезает. Как защищают интересы вкладчиков, узнали журналисты NUR.KZ.

После вступления в силу Социального кодекса РК казахстанцы получили возможность передавать половину своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Ранее мы подробно рассказывали о том, как казахстанцы могут передать 50% от общей суммы обязательных и обязательных профессиональных взносов, а также 100% добровольных взносов в доверительное управление частным компаниям.

При этом граждане должны учитывать, что пенсионные накопления, которые управляются Национальным банком РК, находятся под защитой государства от обесценивания. Это значит, что после выхода человека на пенсию доходность его накоплений сравнивают с уровнем инфляции и делают перерасчет для выдачи компенсации по денежным потерям.

Доверив деньги УИП, вкладчик лишается гарантии государства на ту часть средств, которые он передал. Как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде, вместо нее вступает в силу гарантия управляющей компании. Она должна обеспечить доходность не ниже минимального уровня доходности активов.

Этот уровень рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление всем УИП, действующим на рынке управления пенсионными активами.

Таким образом, казахстанцы должны осторожно подходить к передаче своих накоплений в УИП и самостоятельно проверять доходность компаний, чтобы выбрать оптимальный и самый выгодный для себя вариант. Кстати, многие частные управляющие в 2023 году показывают гораздо более высокую доходность, чем Национальный банк РК.