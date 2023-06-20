Более 170 млрд тенге получили многодетные семьи в Казахстане с начала года

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многодетные казахстанские семьи в Казахстане получают государственные пособия. Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала года им было выплачено более 170 млрд тенге.

Если в семье есть как минимум 4 ребенка, то она в Казахстане считается многодетной. Это в свою очередь означает, что такой семье положены государственные пособия по многодетности.

Размер таких пособий зависит от величины месячного расчетного показателя (МРП), который в 2023 году равен 3 450 тенге, а также от количества детей – чем их больше, тем выше выплаты.

На 2023 год размер пособия по многодетности следующий:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге ;

МРП, или ; с 5 детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге ;

МРП, или ; с 6 детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге ;

МРП, или ; с 7 детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге ;

МРП, или ; с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Всего же по данным Минтруда, с начала 2023 года выплатами государственного пособия в среднем было охвачено порядка 543,3 тыс. семей. Общая сумма выплат достигла 170,3 млрд тенге.

Если же брать во внимание только май 2023 года, то общая сумма выплат составила 34,8 млрд тенге, а получили их около 553,8 тыс. семей.

Стоит отметит, что эти пособия положены всем семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025547-bolee-170-mlrd-tenge-poluchili-mnogodetnye-semi-v-kazahstane-s-nachala-goda/