Небольшой размер базовой пенсии объяснил казахстанский финансист

В Казахстане многоуровневая пенсионная система. Вышедшие на заслуженный отдых граждане получают государственную пенсию и выплаты из ЕНПФ. Почему был выбран такой механизм, узнали журналисты NUR.KZ.

В текущем году Единому накопительному пенсионному фонду (ЕНПФ) исполнилось 25 лет. В честь "круглой даты" на своем официальном YouTube-канале ЕНПФ опубликовал интервью с казахстанским финансистом, председателем ОСФ «Қазақстан халқына» Болатом Жамишевым, который является одним из разработчиков пенсионной реформы и активным участником ее реализации.

В рамках беседы Болат Бидахметович поделился итогами, которые удалось достичь за 25 лет работы, а также рассказал о том, почему пенсионную систему Казахстана сделали многоуровневой.

Напомним, казахстанцам, после того, как они вышли на заслуженный отдых, полагается базовая пенсия, солидарная – если у них был трудовой стаж до 1998 года, а также выплаты из ЕНПФ, если у них есть соответствующие накопления.

Размер базовой пенсионной выплаты при этом строго ограничен законом и составляет от 60% до 100% от прожиточного минимума, то есть от 24 340,2 до 40 567 тенге.

Как объясняет Болат Жамишев, такая концепция была разработана не просто так. Базовая пенсия положена всем казахстанцам, независимо от вклада в пенсионную систему, но ее главная цель – обеспечить граждан минимальной суммой для жизни.

"Размер базовой пенсии установлен таким, чтобы те граждане, которые не желали участвовать в накопительной пенсионной системе, тем не менее имели доходы, которые позволяли бы покрывать самые необходимые жизненные потребности после выхода на пенсию.

Никто не говорит, что это очень большие выплаты. Поэтому те, кого не устраивает получать только базовую пенсию, должны откладывать деньги в накопительную пенсионную систему, чтобы впоследствии получать достойную пенсию", – утверждает финансист.

То есть такой подход должен стимулировать казахстанцев становиться вкладчиками ЕНПФ и откладывать соответствующие доходам пенсионные накопления, чтобы в последствии рассчитывать на более высокие выплаты – для этого и нужна накопительная пенсионная система.

Напомним, с 2024 года в Казахстане планируется ввести новый пенсионный взнос для работодателей. Такое решение было принято для постепенного замещения солидарных выплат, которые будущие пенсионеры уже не будут получать.