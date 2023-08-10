Базовую пенсию какого размера получают казахстанцы

Пенсионерка. Иллюстративное фото: freepik.com/bearfotos

По объему выплаченных денег базовая пенсия сильно уступает солидарной пенсионной выплате в Казахстане. Как рассчитывается ее размер, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

За семь месяцев текущего года из республиканского бюджета на выплату пенсий ушло 1,9 триллиона тенге. На базовую пенсию пришлось 590,6 миллиарда тенге, а на пенсионную выплату по возрасту (солидарную) – 1,3 триллиона тенге.

Численность пенсионеров на 1 августа 2023 года при этом была равна 2,3 миллиона человек. Таким образом, средний размер совокупной пенсии составил 120 923 тенге, в том числе солидарной – 83 092 тенге, а базовой – 37 831 тенге.

Как рассчитывается базовая пенсия

Напомним, что размер базовой пенсии рассчитывается на основе прожиточного минимума, который в 2023 году равен 40 567 тенге, и стажа участия в пенсионной системе, включающего трудовой стаж до 1998 года и периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 лет и менее лет, а также при его отсутствии базовая пенсия равна 60% от величины прожиточного минимума. То есть ее минимальный размер в 2023 году составляет 24 340,2 тенге.

За каждый год сверх 10 лет базовая выплата увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет она составит 80% от прожиточного минимума, а при стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума, или 40 567 тенге.

Какого размера солидарная пенсия

В свою очередь пенсионная выплата по возрасту зависит только от трудового стажа до 1998 года (он должен быть не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Ее минимальный размер в 2023 году при этом равен 53 076 тенге, но только для пенсионеров с полным трудовым стажем до 1998 года, равным не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин. А если стаж меньше этой нормы, то и минимальный размер пенсии уменьшается пропорционально нему.

Максимальный размер солидарной пенсии в зависимости от объема трудового стажа может достигать 75% от 55 месячных расчет показателей (МРП), или 142 312,5 тенге в 2023 году.

Но с каждым годом выходящих на пенсию казахстанцев с таким большим трудовым стажем до 1998 года становится все меньше. То есть солидарная выплата со временем исчезнет.

На ее смену должна прийти новая пенсионная выплата за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, которая будет назначаться казахстанцам 1975 года рождения и младше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2031941-bazovuyu-pensiyu-kakogo-razmera-poluchayut-kazahstantsy/