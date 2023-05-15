Сколько казахстанцев в итоге смогли изъять свои пенсионные накопления

Матрешка и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Использовать свои пенсионные накопления с момент появления такой возможности смогли около миллиона казахстанцев, что соответствует озвученным ранее прогнозам. Точные цифры, узнали журналисты NUR.KZ.

В начале 2021 года казахстанцам предоставили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и передачу управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Снять при этом можно только сумму, которая превышает порог минимальной достаточности. То есть для этого на своем пенсионном счете нужно накопить достаточно крупную сумму, что сокращает число вкладчиков, которые могут воспользоваться данной возможностью.

Изначально прогнозировалось, что таковых будет не более миллиона. Но с увеличением порогов минимальной достаточности их становится еще меньше.

Как сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), в итоге использовали пенсионные накопления на покупку жилья и лечение около одного миллиона уникальных заявителей, что совпадает ранее озвученными прогнозами.

При этом отметим, что пенсионные накопления могут быть использованы вкладчиками неограниченное количество раз в пределах суммы, доступной для изъятия, поэтому исполненных заявлений может быть намного больше.

Сколько накоплений использовали на жилье

Так, с января 2021 года по 1 мая 2023 года ЕНПФ было исполнено 1 361 040 заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Количество уникальных заявителей при этом составило 692 936 человек.

На специальные счета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел более 3,2 трлн тенге. При этом средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,35 млн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Активнее всего использовали деньги жители Алматы (17,55%), Астаны (13,96%) и Мангистауской области (10,31%).

Чаще всего (36% исполненных заявлений) изъятые пенсионные средства были направлены на приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам, то есть за окончательный расчет без использования жилищного займа.

Отметим, что порядка 469,46 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в связи с тем, что они не были использованы в установленные сроки, по заявлениям и иным причинам.

Сколько накоплений использовали на лечение

Также ЕНПФ было исполнено 414 326 заявлений на лечение на сумму 334,08 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге.

При этом возможностью оплатить медицинские услуги за счет пенсионных накоплений решили воспользоваться 302 034 человека. То есть некоторые казахстанцы также изымали свои средства по несколько раз.

Самыми популярными при этом стали стоматологические услуги – 96% исполненных заявлений на изъятие сбережений из ЕНПФ. На офтальмологические услуги между тем было направлено 2,71% заявлений, а на остальные медицинские направления – оставшийся 1%.

Вернулось на счета вкладчиков между тем 33,13 млрд тенге.

Вкладчики ЕНПФ также могут передавать пенсионные накопления управляющим инвестиционным портфелем. В частности, за все это время им было переведено 8,9 млрд тенге по 5 968 заявлениям. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.

Напомним, что для использования пенсионных накоплений с этой целью в Казахстане хотят отменить пороги минимальной достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2020550-skolko-kazahstantsev-v-itoge-smogli-ispolzovat-svoi-pensionnye-nakopleniya/