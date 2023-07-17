Казахстанцы стали чаще добровольно отдавать деньги в ЕНПФ

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) стали чаще поступать добровольные пенсионные взносы. О том, с чем связан рост поступлений и на сколько они выросли, рассказали аналитики ranking.kz.

За январь-май 2023 года на индивидуальные счета в Единый накопительный пенсионный фонд в виде добровольных пенсионных взносов (ДПВ) поступило порядка 899,1 млн тенге. Это больше суммы, которая поступила за весь 2021 год (798,8 млн тенге).

Отметился сильным ростом поступлений и 2022 год, за который в ЕНПФ посредством ДПВ пришло более 2,3 млрд тенге.

Рост ДПВ. Инфографика: ranking.kz

Таким образом к концу мая текущего года пенсионные накопления граждан по добровольным пенсионным взносам достигли рекордных 4,2 млрд тенге. Это сразу на 64,3% больше, чем было в прошлом году.

С чем связан рост объема добровольных пенсионных взносов

Популярность ДПВ среди казахстанцев растет с 2019 года, однако именно в 2022 году этот вид пенсионного взноса "выстрелил".

Как отмечают аналитики, прошлогодний рост связан не только с интересом граждан к этому виду пенсионных накоплений, но и с законодательными изменениями.

Дело в том, что именно в 2022 году вступила в силу процедура перевода невостребованных сумм гарантийного возмещения депозитов из Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в ЕНПФ.

Напомним, за последние годы в Казахстане было лишено лицензии девять банков второго уровня. Их вкладчики могли получить компенсацию из КФГД, однако не все пришли за ней. В итоге невостребованные деньги были переведены в ЕНПФ в качестве ДПВ на счета своих владельцев.

Новое законодательство начало действовать с мая 2022 года, именно в это время отмечался существенный рост добровольных пенсионных взносов – тогда за счет переводов из КФГД общая сумму увеличилась на 830 млн тенге.

Рост ДПВ. Инфографика: ranking.kz

Другими словами, стремительный рост ДПВ связан не только с увеличением популярности этого финансового инструмента у казахстанцев, но и в связи с происходящими в стране финансовыми событиями, такими как ликвидация банков.

Напомним, добровольные пенсионные взносы имеют ряд преимуществ перед обязательными, которые должны уплачиваться за всех официально трудоустроенных граждан.

Например, деньги, сформированные за счет ДПВ, можно начать получать раньше – с 50 лет. Также добровольные взносы не обязательно платить регулярно – сроки выбирает сам вкладчик, а если он решит больше не делать взносы, то никто не будет применять к нему никаких санкций.

Деньги при этом останутся на индивидуальном пенсионном счете, и на них будет поступать инвестиционный доход. Кроме того, добровольные взносы можно вносить дополнительно, сверх обязательных, что в итоге позволит увеличить размер будущей пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2028892-kazahstantsy-stali-chasche-dobrovolno-otdavat-dengi-v-enpf/