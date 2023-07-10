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Девять банков второго уровня планируют ликвидировать в Казахстане

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Здание банка
Здание банка. Иллюстративное фото: ultramarine5/Getty Images

В Казахстане планируется ликвидировать девять банков второго уровня. Проект соответствующего документа опубликован на официальном портале "Открытые НПА".

Разработчиком проекта документа указано Агентство РК по развитию и регулирование финансового рынка.

"В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков.

С начала 2022 года АРРФР было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня.

На рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года агентством в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника", – говорится в сообщении.

Ознакомиться со списком банков, которые находятся в процессе ликвидации, можно на сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В проекте документа отмечается также, что в секторе микрокредитования лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности имеют 252 МФО, при этом с начала 2022 года лицензии были лишены 17 компаний.

"Законодательством РК не предусмотрена возможность ведения АРРФР учета лиц, действие либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом.

В этой связи предлагается вести учет и контроль данных лиц в целях предотвращения занятия ими руководящей должности в иных финансовых организациях. Таким образом уполномоченный орган сможет принять меры по предотвращению трудоустройства недобросовестных лиц на должности в финансовом секторе", - подчеркивается в документе.

Одним из минусов принятия документа указывается увеличение регуляторной нагрузки.

Отметим, публичное обсуждение документа продлится до 26 июля.

На портале "Электронного правительства" сообщается, что все банки, функционирующие в стране, кроме Национального банка РК, представляют собой второй уровень банковской системы и являются банками второго уровня

Юридическая основа деятельности банков второго уровня — закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" от 31 августа 1995 года.

В соответствии с этим законом банк второго уровня в Казахстане является юридическим лицом, осуществляющим независимо от собственности, коммерческую деятельность, основная цель функционирования которого — получение прибыли. 

Банки второго уровня вправе открывать свои дочерние банки, филиалы и представительства как на территории Казахстана, так и за его пределами.

Отметим также, что на сайте Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка опубликован список всех банков Казахстана, имеющих лицензии на осуществлении банковской деятельности. В списке также указана информация о владельцах банков и членах советов директоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2027969-devyat-bankov-vtorogo-urovnya-planiruyut-likvidirovat-v-kazahstane/

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