Нацбанк или частные компании: кто прибыльнее вкладывает пенсионные деньги казахстанцев в 2023 году

Курс тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для получения дополнительного дохода пенсионные накопления казахстанцев вкладываются в различные финансовые инструменты. Сколько заработали управляющие пенсионными деньгами, узнали журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 1 июня 2023 года на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев в ЕНПФ скопилось более 15,8 трлн тенге.

Часть этих средств была получена благодаря инвестиционной деятельности Национального банка РК и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), которые вкладывают пенсионные активы казахстанцев в различные финансовые инструменты.

Как сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде, чистый инвестиционный доход, начисленный на счета вкладчиков ЕНПФ за период с января по май 2023 года, составил 493,4 млрд тенге.

Одним из главных управляющих пенсионными активами является Национальный банк РК. Под его управлением находится более 15,8 трлн тенге. Часть средств управляющий держит в иностранной валюте (29%), а остальная сумма инвестируется в тенге. За последние 12 месяцев доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Нацбанка составила 11,56%, а с начала года – 3,3%.

Сколько заработали УИП

Помимо Нацбанка, управляют пенсионными активами казахстанцев еще пять частных компаний. Под их управлением находится более 9 млрд тенге.

По состоянию на 1 июня 2023 года у АО "Jusan Invest" находилось в доверительном управлении более 3,87 млрд тенге. Около 39,57% активов компания хранит в долларах, а остальные 60,43% – в тенге. С начала года этот УИП заработал около 187,94 млн тенге. Таким образом доходность составила 4,23%.

У АО "Halyk Global Markets" по состоянию на 1 июня под управлением находилось более 2,53 млрд тенге. Около 20,35% активов хранится в долларах и порядка 79,65% – в тенге. С начала года компания показала доходность в 6,52% и заработала 177,65 млн тенге.

АО "BCC Invest" на 1 июня управлял пенсионными активами на сумму более 1,43 млрд тенге. Около 19,9% накоплений компания хранит в долларах, остальные 80,1% – в тенге. С начала года УИП заработал 83,63 млн тенге и показал доходность в 5,3%.

Под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" по состоянию на 1 июня находилось около 972,75 млн тенге. Примерно 20,35% средств компания хранит в долларах, а остальные 79,65% – в тенге. С начала года управляющий заработал 43,52 млн тенге и показал доходность в 4,09%.

У АО "Halyk Finance" на 1 июня под управлением находилось около 267,90 млн тенге. Все 100% активов компания хранит в тенге, а ее доходность с начала года составила 6,68%. Всего же удалось заработать около 10,99 млн тенге.

Доходность пенсионных активов. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что и Нацбанк и частные УИП активно инвестируют пенсионные активы казахстанцев в различные финансовые инструменты. Более того, некоторым из управляющих удалось показать доходность гораздо выше текущей инфляции в стране. Другими словами, активы казахстанцев под их управлением начали показывать реальный доход.

Отметим, с начала года инфляция в Казахстане составила 4,8%. Годовой рост цен по итогам мая 2023 года снизил свои темпы с 16,8% до 15,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2026515-skolko-zarabotali-dlya-kazahstantsev-chastnye-upravlyayuschie-pensionnymi-dengami/