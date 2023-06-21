Сколько в среднем получают пенсионеры в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала 2023 года на выплаты государственной пенсии было направлено почти 1,4 трлн тенге. О среднем размере пенсии в Казахстане рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Как известно, государственная пенсия в Казахстане делится на две составляющие – на базовую и солидарную части.

Базовую пенсию получают все казахстанцы, но ее размер рассчитывается индивидуально, с учетом стажа участия в пенсионной системе.

Солидарную пенсию получают только те граждане, у которых есть трудовой стаж до 1998 года и чем он больше, тем больше выплаты.

Как отмечают в Минтруда, по состоянию на 1 июня 2023 года с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму почти 1,4 трлн тенге. На базовую пенсию было направлено 421,9 млрд тенге, а на солидарную – 952,2 млрд тенге. Эти выплаты на данный момент получают порядка 2,3 млн пенсионеров.

При этом средний размер совокупной пенсии составил 120 743 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 881 тенге, базовой пенсии – 37 862 тенге. Другими словами, солидарная часть в Казахстане значительно больше базовой.

Однако стоит отметить тот факт, что с каждым годом солидарная часть пенсии уменьшается. Связано это с тем, все меньше граждан Казахстана имеют стаж до 1998 года. Так как эта составная часть является самой большой, в будущем необходимо ввести другую выплату, которая ее заместит.

Для этой цели с 1 января 2024 года вводится обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). С этой даты предприниматели обязаны будут платить за своих работников взносы. В будущем с накоплений за счет ОПВР и будет выплачиваться пенсионная выплата из ЕНПФ, которая придет на смену солидарной части.

Напомним выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда уже получают граждане у которых есть накопления на пенсионных счетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025686-skolko-v-srednem-poluchayut-pensionery-v-kazahstane/