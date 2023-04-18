Оформить декретные выплаты с помощью ИП станет сложнее в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Индивидуальное предпринимательство могло помочь оформить декретные выплаты будущим матерям. Однако теперь в эту процедуру будут внесены некоторые изменения. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Получать декретные выплаты в Казахстане могут как работающие, так и нетрудоустроенные женщины.

Так, для всех матерей установлено фиксированное единовременное пособие по рождению ребенка: на первого, второго и третьего – по 38 месячных расчетных показателя (МРП), или 131 100 тенге в 2023 году, на четвертого и последующих – по 63 МРП, или 217 350 тенге.

Далее они могут получать ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Для неработающих казахстанок они также исчисляются в МРП, а для трудоустроенных – зависят от размера соцотчислений, уплачиваемых с зарплаты.

Наличие и размер заработной платы также дают возможность получать социальную выплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Поэтому иногда казахстанцы использовали индивидуальное предпринимательство (ИП), чтобы обеспечить себе больше пособий.

Как ИП помогало с декретными

Чтобы получать большие суммы выплат, казахстанцы могли открыть ИП, чтобы через них производить дополнительные отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) на свое имя.

Это влияло на размеры получаемых пособий.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

При этом они могли оформлять обязательные пенсионные взносы по минимальным значениям, а соцотчисления – по максимальным. То есть с размером дохода будущей декретницы-владельца ИП эти платежи и взносы никак не были связаны.

В итоге расходы на них были минимальными, а суммы получаемых пособий росли, что было выгодным решением.

Но согласно новому законопроекту об изменениях в Социальный кодекс РК (вступит в силу 1 июля 2023 года), опубликованному на портале "Открытые НПА", социальные отчисления для ИП планируют производить по-другому.

Что поменяется

Законопроект, который будет обсуждаться до 25 апреля 2023 года, может изменить урегулирование вопроса оплаты соцотчислений для предпринимателей.

Так, согласно пункту 6 приложения проекта, теперь для владельцев ИП объектами исчисления социальных отчислений на свое имя станет "сумма получаемого дохода, определяемая ими самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу, равная доходу, определяемому для перечисления обязательных пенсионных взносов в свою пользу".

То есть предприниматели будут обязаны уплачивать пенсионные взносы и социальные отчисления на свое имя с одинаковой суммы дохода.

Поэтому выгода от дополнительных соцотчислений по подобной схеме может снизиться.

А в пользу работников ИП данные платежи будут учитываться как обычно – в зависимости от их ежемесячной зарплаты.

Ранее мы рассказывали, как определяются размеры соцвыплат по беременности и уходу за ребенком в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2017077-oformit-dekretnye-vyplaty-s-pomoschyu-ip-stanet-slozhnee-v-kazahstane/