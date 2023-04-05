Какие выплаты получают казахстанцы с инвалидностью

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гражданам с инвалидностью в Казахстане положена финансовая помощь от государства. О каких суммах идет речь, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По последним данным в стране проживают 711,8 тыс. людей с особыми потребностями. Из них порядка 420 тыс. человек трудоспособного возраста, 187,5 тыс. – пенсионного возраста и 104,3 тыс. – это дети в возрасте до 18 лет.

Всем им положена помощь от государства. В Казахстане система социальной защиты является многоуровневой и включает в себя социальные пособия и выплаты, компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации и оказание специальных социальных услуг.

Первый уровень является базовым. Это государственные социальные пособия по инвалидности, выплачиваемые из бюджета. Их размеры зависят от величины прожиточного минимума, а также от группы и причины инвалидности.

По состоянию на 1 марта текущего года средний размер пособия по инвалидности составляет 58 656 тенге, а численность получателей – 532,3 тыс. человек. С начала года им было выплачено более 62 млрд тенге.

Второй уровень в Минтруда называют "обязательным". Он состоит из выплат за счет Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Они положены работающим казахстанцам, за которых платили отчисления их работодатели.

Размер этих социальных выплат зависит от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности платежей в ГФСС. По состоянию на 1 марта 2023 года их средний размер составляет 33 211 тенге. Всего их получили 86,5 тыс. человек.

Напомним, недавно в Казахстане был поднят вопрос о повышении социальных выплат сразу на 14,5%.

Как сообщают в ведомстве, в таком же процентном соотношении будут повышены размеры государственных социальных пособий по инвалидности, выплаты гражданам, воспитывающим детей с инвалидностью, а также осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также в Казахстане действует третий уровень социальной защиты – выплаты из страховой организации.

Если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, и пострадавший работник застрахован от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, то ему положены страховые выплаты.

Что еще положено, кроме денег

Стоит отметить, что помощь гражданам с инвалидностью не ограничивается только финансовой стороной. Например, в стране действуют индивидуальные программы реабилитации.

Люди с особыми потребностями за счет средств государственного бюджета обеспечиваются протезами, креслами-колясками, гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника, санаторно-курортным лечением и многим другим.

На этом помощь людям с инвалидностью не заканчивается. Система социальной защиты в Казахстане охватывает многие другие сферы и включает в себя различные реабилитационные центры, программы помощи и социальные проекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2015492-kakie-vyplaty-poluchayut-kazahstantsy-s-invalidnostyu/