Сколько в среднем получают казахстанцы с инвалидностью

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане гражданам с инвалидностью и семьям, потерявшим кормильца, положены государственные пособия. Об их размерах рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 марта 2023 года в Казахстане насчитывается порядка 532,3 тыс. человек с инвалидностью. Всем им положена помощь от государства, в том числе в виде государственных пособий.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, который действует на текущий год.

Напомним, с начала года он был увеличен на 8,5%, поэтому теперь пособия взрослых казахстанцев с инвалидностью от общего заболевания составляют:

для 1 группы – 77 889 тенге ;

; для 2 группы – 62 068 тенге ;

; для 3 группы – 42 190 тенге.

Стоит отметить, что работающие граждане, которые по какой-либо причине потеряли свою трудоспособность, могут дополнительно претендовать на получение социальных выплат за счет Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

По итогам двух месяцев текущего года соцвыплату по утрате трудоспособности получили 86,5 тыс. человек, а ее средний размер составил 33 211 тенге.

Напомним, финансовая поддержка также полагается семьям, потерявшим кормильца. К началу весны государственные пособия по этому случаю получили 192,7 тыс. человек. Их размеры зависят от количества иждивенцев умершего и прожиточного минимума.

Также, если кормилец являлся участником системы соцстрахования, то, помимо государственного пособия, их семьям полагается и социальная выплата из ГФСС. За два месяца ее получили порядка 57 тыс. семей, а средний размер соцвыплаты составил 34 355 тенге.

Всего же с начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 80,4 млрд тенге и еще порядка 9,9 млрд тенге из ГФСС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2014313-skolko-v-srednem-poluchayut-kazahstantsy-s-invalidnostyu/